Escándalo en la NBA por un video de James Harden en un club nocturno a horas de su debut: el fuerte descargo del jugador

James Harden de fiesta en la previa del inicio de la NBA

Este martes se inició la campaña 2020-2021 de la NBA y horas después del arranque la liga estaría atravesando su primer escándalo. El protagonista es nada menos que James Harden, uno de los mejores jugadores del mundo, pero a su vez uno de los más controversiales.

Es que este miércoles los Houston Rockets inician el camino de ilusión ante Oklahoma City Thunder y su máxima figura habría pasado la noche de ayer en un club nocturno. Esto se supo luego de la viralización de un video en el que se lo ve rodeado de mujeres recibiendo una valija como regalo de navidad.

En las imágenes no se lo ve utilizando el tapabocas recomendado ni tampoco manteniendo la distancia social, motivo por el cual podría habría roto el protocolo de coronavirus impuesto por las autoridades de la liga y por eso se ausentaría en el debut de la NBA, aunque aún se está investigando si se trata de una grabación vieja.

Mientras esto sucede, el propio Jarden publicó furioso un mensaje en las redes sociales: “Una cosa tras otra. Fui a mostrarle amor a mi ama de casa en su evento porque se está convirtiendo en jefa y está poniendo a su gente en una posición de éxito y ahora es un problema”.

“Todos los días es algo diferente., no importa cuantas veces quieran manchar mi nombre, no podrán. La verdad siempre gana”, remató el jugador de los Rockets, quien pese a su explicación no cumplió con el aislamiento recomendado por la NBA, por lo que podría ausentarse este miércoles.

La foto viral de Harden excedido de peso

El máximo anotador de las tres últimas temporadas de la NBA se perdió los dos primeros partidos de preparación y, en su vuelta a las canchas la semana pasada para un duelo amistoso, fue protagonista de una imagen que generó una gran polémica en las redes sociales.

Una foto de La Barba empezó a viralizarse con rapidez y se convirtió en foco de discusión en Internet porque su figura no parece de la un deportista de élite. Si bien nunca ha sido un jugador que se haya caracterizado por tener físico privilegiado, en la imagen viral luce muy excedido de peso. Siempre tuvo mucho volumen pero nunca se le había notado tanta barriga. No tardaron en aparecer comentarios y burlas para un Harden que anotó 12 puntos en 21 minutos jugados en la victoria de su equipo por 112-98 ante los San Antonio Spurs.

El escolta de 31 años, a base de buenos resultados y excelentes actuaciones, se transformó en el emblema del equipo de Texas, a tal punto que, para mantenerlo contento, se le concedieron distintas atribuciones las cuales pudieron molestar a más de uno dentro del plantel. “Si tienen varios días libres, todo el mundo lo sabe: James volará a otro lugar y se divertirá”, aseguró un miembro del cuerpo técnico de la temporada pasada desde el anonimato a ESPN.

“Los Rockets le entregaron la organización a James, y ahora tienen que vivir con las consecuencias”, sentenció un ex entrenador asistente de Houston hace tiempo ya. Todo para mantener feliz a su estrella, quien a pesar de ser siete veces elegido para jugar el All-Star Game y el MVP del 2018, no logró darles un anillo durante sus ocho años en Texas.

