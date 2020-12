Patadas voladoras, golpes de puño y 9 expulsados: la batalla campal en la final sub 17 entre Athletico Paranaense y Fluminense

Batalla campal en la final sub 17 de Brasil entre Athletico Paranaense y Fluminense

La final del campeonato sub 17 de Brasil entre Athletito Paranaense y Fluminense terminó con una batalla campal. La gresca entre ambos planteles ocurrió en el estadio Arena da Baixada, de la ciudad de Curitiba. Las imágenes rápidamente recorrieron el mundo.

Todo se originó tras una infracción y protesta de los futbolistas João Neto y Ataíde. Aunque el árbitro intentó separarlos, la situación pasó a mayores y en un instante había una pelea de todos contra todos. Los golpes de puño y agresiones de todo tipo dejaron un saldo de nueve expulsados.

La más dura fue la imagen de João Gabriel, suplente del Athletico Paranaense, quien le propinó patada voladora brutal al pecho de Neto, que al caer al piso fue pateado por otros futbolistas.

El encuentro, anecdótico por cierto, finalizó con triunfo de Fluminense por 2 a 1, con un global de 4-2 y se espera por una fuerte sanción de parte de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Postergan los Sudamericanos sub 20 y sub 17

La Conmebol postergó los Sudamericanos sub 20 y sub 17 por seis meses a raíz de la pandemia de coronavirus (EFE/ Nathalia Aguilar)

La Conmebol resolvió este martes postergar para el segundo semestre de 2021 la realización de los campeonatos Sudamericanos sub 20 y sub 17 que iban a realizarse en febrero y marzo del año próximo, respectivamente, a raíz de la pandemia de coronavirus. El Consejo de la Conmebol tomó esta decisión durante la reunión virtual que se llevó a cabo con la presencia desde su sede en la ciudad paraguaya de Luque del presidente del organismo, Alejandro Domínguez, como medida preventiva ante una posible segunda ola de contagios de Covid-19 en la región. Y simultáneamente con esta decisión se conoció que la FIFA también postergaría los respectivos mundiales de ambas categorías, pero con la posibilidad de que no se jueguen hasta 2023.

El Sudamericano sub 20 iba a jugarse en Colombia entre el 2 y el 27 de febrero del año próximo, y era clasificatorio para el Mundial de Indonesia, en tanto que el sub 17 se iba a llevar a cabo entre el 31 de marzo y el 25 de abril de 2021 en Ecuador, otorgando plazas para el torneo ecuménico de Perú.

”En el caso de que la FIFA desista de organizar estos certámenes mundiales en tiempo y forma, el Consejo de la Conmebol resolvió que los campeonatos sudamericanos se lleven a cabo de igual manera en el segundo semestre del año próximo, mientras que las Eliminatorias para el Mundial de Fútbol Playa que se jugará en Rusia fueron fijadas para mayo de 2021, con sede en Brasil”, aclaró Conmebol en un comunicado emitido tras la reunión del Consejo.

El organismo también elaboró en la reunión, última del presente año, un denominado Reglamento de Gobernanza, que le otorga “un marco ético y de transparencia” a la gestión institucional de la Conmebol. Por lo pronto, el seleccionado argentino sub 20 dirigido por Fernando Batista ya llevaba dos semanas de entrenamientos con vistas al torneo que iba a desarrollarse en febrero, pero ante esta postergación se analizará si esas prácticas serán discontinuadas.

