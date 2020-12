Con polémica por una mano de Sergio Ramos en el área, el Real Madrid le ganó al Eibar y es líder en España

Polémica mano de Sergio Ramos en Real Madrid - Eibar

El Real Madrid prolongó su racha de victorias este domingo en campo del Eibar al derrotar al conjunto vasco por 3-1 en la 14ª jornada de La Liga española, y alcanzó así al Atlético de Madrid en la cima de la clasificación.

Karim Benzema y Luka Modric pusieron muy pronto el marcador a favor del equipo visitante, aunque el local logró reducir distancias antes del final de la primera mitad con un gol de Kike García. El Madrid buscó insistentemente el tercero, que recién llegó en el tiempo añadido, por medio de Lucas Vázquez.

Pero sin dudas el momento clave del cotejo sucedió cuando restaban 10 minutos para su culminación cuando el Eibar caía 2 a 1 y tenía acorralado al cuadro blanco. Un centro al segundo palo fue perfecto para Muto que contactó el balón con la cabeza y este tocó luego en el codo de Sergio Ramos, que había saltado adelante suyo. La acción siguió pero luego el juego fue detenido porque el VAR esperó para analizar las imágenes.

Sin dudas el esférico golpeó en el brazo del zaguero español y esto provocó que la acción se diluyera porque salió del áreas y luego fue despejado. Sin embargo, desde la cabina entendieron que la posición del brazo era natural, por lo que no debía convalidarse penal para el Eibar que en ese momento caía 2 a 1.

Pese a las quejas del conjunto local y la reacción el las redes de los seguidores de la Liga de España que exigían la pena máxima, ésta no se cobró y minutos después Lucas Vázquez festejó el 3 a 1.

Benzema fue la figura del partido, nuevamente (Reuters)

Tras el encuentro, Daniel Carvajal admitió que no tienen “claro” cuándo es mano y cuándo no. Recordó acciones como una que señalaron penal a Nacho Fernández u otra ante el Athletic de Ander Capa, esta misma semana, en la que no lo decretaron. “Se debería aclarar (el criterio) tanto a favor como en contra”, declaró.

La escuadra dirigida por Zinedine Zidane superó a la Real Sociedad, que perdió el sábado en campo del Levante por 2 a 1 y alcanzó la línea del Atlético, que el sábado se había destacado venciendo 3-1 al Elche, aunque los de Simeone tienen dos partidos menos.

Por si fuera poco, el empate de su eterno rival, el FC Barcelona contra el Valencia por 2-2, permitió seguir distanciándolo, y el equipo capitalino ya cuenta con ocho puntos más que el culé, aunque a los azulgrana les falta por disputar un encuentro.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Con información de AFP