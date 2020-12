La FIFA habría desestimado la demanda de Boca contra el Barcelona por Ramos Mingo

Santiago Ramos Mingo (19 años) se desempeña en el Filial B del Barcelona (Foto: FC Barcelona)

Según medios españoles, la FIFA falló a favor del Barcelona ante la demanda de Boca por el resarcimiento económico millonario que exigió por el juveniles Santiago Ramos Mingo, quien se marchó del Xeneize a principios de 2020 y firmó en condición de libre con la entidad culé.

Esto fue lo que informó la Cadena Ser, que se refirió a una suma de 17.300.000 euros reclamada por Boca a través del ente que rige al fútbol mundial. El jugador de 19 años se incorporó al Barça como agente libre y firmó por tres temporadas con una cláusula de salida de 60 millones de euros (que aumentará a 100 millones de euros si es promovido de forma definitiva al plantel profesional).

Algunos inconvenientes de papelerío le impidieron debutar en el corto plazo tras su firma con el club catalán y luego de ser declarado transferible en el último mercado de mitad de año, el flamante entrenador Ronald Koeman pidió que sea mantenido en la institución y hata lo convocó en alguna ocasión con el primer equipo por partido de liga española.

El juvenil cordobés aspira a ser promovido a la plantilla profesional del Barça (FC Barcelona)

El zaguero zurdo no llegó a debutar profesionalmente con la camiseta xeneize y manifestó que había llegado a un acuerdo con la dirigencia anterior para firmar su primer vínculo. Sin embargo, tras la salida de Daniel Angelici y el alejamiento de su comisión directiva, el trato fue descartado por el cordobés que igualmente le dejará una cifra en euros a Boca: serán 290 mil euros en conceptos de derechos de formación (200 mil por los dos años que estuvo en la Ribera antes de cumplir los 16 años de edad y 90 mil más por los otros tres).

Luego de este revés judicial en el que los jueces de la FIFA entendieron que no existía una concreta relación laboral, Boca tendrá una instancia más para recurrir. El departamento de legales, con el aval de la dirigencia, definirá si acude al TAS para apelar la sanción de la Cámara de Disputas de la FIFA, encargada de rechazar su demanda.

“Se lo llevaron mal y hemos judicializado el caso. Hay que ver si la Justicia entiende que el jugador le corresponde a ellos, a nosotros o cómo van a resarcir a Boca. No alcanza con los derechos de formación”, había declarado Jorge Ameal (presidente boquense) hace algún tiempo. Ya instalado en suelo catalán, Ramos Mingo expresó sobre su salida: “Hablé con la anterior dirigencia. Habíamos arreglado que después de las elecciones íbamos a hablar porque no sabíamos si iban a seguir o no. Una vez que se fueron yo ya había tomado la decisión de irme. Yo la decisión la tenía tomada”.

