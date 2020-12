Agustín Almendra volvió a entrenarse en Boca después de tres meses: ¿se irá en 2021?

Agustín Almendra se volvió a entrenar pero su futuro es incierto (Reuters)

De estar cerca de ser vendido al fútbol italiano en 20 millones de euros a no entrenarse con el plantel profesional por decisión propia. Los vaivenes emocionales y en la carrera de Agustín Almendra, una de las últimas grandes apariciones de Boca y el fútbol argentino, tuvieron su pico en 2020. Después de haber sumado presencias de la mano de Gustavo Alfaro el año pasado (incluso fue titular en la revancha contra River por las semifinales de la Libertadores), el mediocampista de 20 años no tuvo minutos desde el arribo de Miguel Ángel Russo. Tras meses de ausencias sin justificación, reapareció en el predio de Ezeiza.

Es evidente que Almendra tenía intenciones de cambiar de aires a principios de año y su cabeza explotó en plena pandemia por el coronavirus. La falta de protagonismo, las ofertas que no llegaron a concretarse y el parate futbolístico lo llevaron a tomar la decisión de dejar los entrenamientos con el plantel profesional a fines de septiembre, semanas después de haberse contagiado el COVID-19.

A través de las redes sociales se mostró completamente ajeno a su contrato con el club y se recluyó en su familia y su hija nacida en julio. Desde la institución lo intimaron y el tema pasó al departamento de legales: fue sancionado económicamente con un descuento de su salario por las reiteradas e injustificadas faltas. Lo contactaron desde el cuerpo técnico y también desde el Consejo de Fútbol pero no hubo caso. Al menos hasta hoy, día de su reincorporación.

El juvenil de 20 años tiene contrato hasta mediados de 2023 (Instagram: @agusalmendra)

Jorge Bermúdez fue una de las pocas voces oficiales que habló al respecto de su futuro hace algún tiempo: “No podemos entender cómo no quiere presentarse a entrenar, a trabajar. Estamos confundidos y tristes. Le hablamos como padres a Almendra: es tu camino, tu oportunidad, Boca te arropa, te quiere, quiere lo mejor para ti. No pareciera sentir ese mismo apego por la institución. Tenemos una gran ilusión de que va entender y nos va a acompañar. El club le seguirá cumpliendo hasta el último peso el tiempo que está firmado, es un jugador de mucha valía. La pregunta tendrían que hacérsela a él para ver qué piensa. No podemos atravesarnos en su ilusión de ir a Europa”.

El Consejo de Fútbol de Boca expresó su disgusto con el jugador pero tiene claro que es patrimonio del club y no quiere perderlo. Su vínculo expira a mediados de 2023 y si bien su cláusula de salida tasada en 30 millones de dólares dista mucho de su actualidad deportiva, entienden que es una pieza a recuperar en el futuro a mediano y largo plazo. Sea dentro de la institución o adquiriendo rodaje a préstamo en otra liga.

Paradójicamente (o tal vez no), el mismo día en que Gabriel Heinze fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Atlanta United de la MLS, franquicia norteamericana en la que Almendra suena hace rato, el ex capitán de la Selección Sub 20 comenzó los trabajos para reacondicionarse físicamente. No contará para Miguel Ángel Russo para lo que resta de la Copa Libertadores (está inscripto en la lista de 40) ni la Copa Diego Maradona aunque no sería descabellado que en 2021 se reinsertara otra vez en el plantel.

No obstante una salida en calidad de cedido por tiempo determinado puede llegar a ser la mejor solución para las partes. Distanciamiento y reflexión. Y el Gringo Heinze en Estados Unidos asoma como una buena posibilidad de relanzar su carrera profesional. Por lo pronto desde la institución xeneize no publicarán comunicados para explicar su particular situación y es posible que el cuerpo técnico -en la voz de Russo- o alguien del Consejo de Fútbol sí tome la palabra.

SEGUÍ LEYENDO :

Los dos apuntados que tiene Boca para reemplazar a Buffarini

Entre Navidad y Año Nuevo: así se jugará la última fecha de 2020 en la Liga Profesional

“Hace seis años que es un buen momento de River”: el cruce entre Leto y Closs tras la clasificación del Millonario en la Copa Libertadores

Se conocieron los audios del VAR de las polémicas entre Racing y Boca: qué sucedió en el pisotón de Melgarejo y el rodillazo de Villa