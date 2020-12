“Mucha gente dijo que nunca iba a ser futbolista profesional”: la gloriosa despedida de Nacho González tras su último partido en Guard1anes 2020

Chapito Montes y Nacho González levantan el trofeo de campeones de la Liga MX (Foto: FMF)

Nacho González, defensor legendaria del León, dio su último partido como titular y capitán de la escuadra. De hecho, anunció que el Guard1anes 2020 sería el final de sus 20 años de carrera en el campo, torneo que concluyó con una merecida victoria para su equipo.

González estuvo con el club desde que este ascendió y obtuvo tres títulos con él: Apertura 2013, el Clausura 2014 y Guard1anes 2020. Sin embargo, en los últimos años presentó problemas en la rodillas, por lo que tuvo que ser operado en repetidas ocasiones.

Tras la victoria de León (3-1) sobre Pumas, el futbolista aseguró que visualizó el triunfo muchas veces desde que la escuadra ascendió. Atribuyó este triunfo al compañerismo y el esfuerzo que puso el equipo durante la liga.

Estuve dos años lesionado y soñaba con una escena como la que acabamos de tener: levantando la copa con Chapo (...) somos hermanos, este equipo somos familia. Eso es lo que hace esta institución, por eso ha logrado tantas cosas desde hace 10 años desde el Ascenso.

Además, dio a conocer a Marca Claro que fue capitán en el partido porque Chapo Montes, actual líder de la escuadra, le pidió personalmente que dirigiera a sus compañeros y le pasó el gafete en su último partido.

Él me dice ayer después del entrenamiento, estábamos en la camilla de masaje, y me dice: “Ya hablé con Nacho y le pedí que fueras el capitán”. Y le digo: “No, Chapo tú te lo ganaste, eres el mejor de la Liga, has llevado al equipo en hombros todo el torneo”. Y me dice: “Por favor, hazlo por mí”.

Reveló que incluso durante el torneo estuvo a punto de renunciar porque las lesiones le impedían jugar. “Fue muy difícil para mí, tres operaciones de rodilla después de siete ocho meses nos dimos cuenta de que no estaba bien la operación, me tuvieron que volver a operar, regreso a la chancha y me lesiono la otra rodilla me tuvieron que volver a operar”, contó.

Aseguró que su posición en el futbol es algo que te vas ganando. y que “mucha gente (dijo) que nunca iba a ser futbolista profesional. Hoy tengo más de veinte años siendo futbolista profesional, dos ascensos, tres campeonatos y me hubiera gustado lograr muchas cosas más”.

Sobre su equipo señaló que han estado esforzándose mucho para obtener este título. Señaló que León tiene el potencial de infundir muchas cosas en México. “Es el equipo de los más grandes de México lo tiene demostrando desde hace mucho tiempo, desde que ascendió en el 2012″.

Nacho González debutó en el fútbol profesional el 6 de agosto del 2005 con los Coyotes de Sonora en la división de ascenso. espués de dos años, logró su primer partido en la primera división con los Tecos de la U.A. de Guadalajara.

Tras un paso intermitente con los Tecos y luego con Querétaro, llegó al León en el torneo Bicentenario 2010. En ese entonces los esmeraldas buscaban regresar a la Primera División, hazaña que lograron hasta 2012.

En su etapa con los Panzas Verdes sumó dos títulos en la división de plata, además de sus títulos de Liga con la posibilidad de sumar uno más el próximo domingo. Sin embargo, a pesar de ser un referente del equipo, en los últimos dos años perdió minutos en la cancha, razón por la que dice adiós a las canchas.

