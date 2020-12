“Eterno no es nadie”: Nacho González, referente de León, le dice adiós a las canchas previo a la final contra Pumas

Después de 11 años y con una final en puerta, Ignacio González le dijo adiós a las canchas (Foto: Cuartoscuro)

Después de 11 años y con una final en puerta, Ignacio González le dijo adiós a las canchas. Aunque aún está considerado para los últimos dos partidos del campeonato, el futbolista de León reconoció que es su momento de terminar su carrera como futbolista.

“Eterno no es nadie. Desafortunadamente hay que decirle adiós a un sueño que comenzó cuando era un niño”, dijo el defensor en conferencia de prensa este martes, antes de que rompiera en llanto por su anuncio este martes.

Después de reponerse, recordó que todos los deportistas tienen que parar en algún momento de sus carreras. Además, comentó que ahora entiende los sentimientos de compañeros que han terminado un ciclo en las canchas.

“Esto pasa, le tiene que llegar a todos los atletas, tienes que decir adiós a tu profesión, por lesiones, porque te haces grande, porque no consigues equipo. He visto a compañeros que así les ha pasado, que han tenido estos sentimientos de dejar algo que amas”, explicó.

Entre lágrimas, el zaguero de 36 años anunció su retiro como futbolista, aunque espera poder sumar un título más este fin de semana (Foto: Twitter/ @clubleonfc)

El mexicano de 36 años reconoció que fue una decisión difícil de tomar. Aseguró que le hubiera gustado ser llamado a la selección mexicana o tener una oportunidad en Europa, pero no lamentó su paso por el campo de juego.

“Es muy difícil alejarte de esta profesión. Yo creo que un deportista nunca queda satisfecho, un deportista siempre quiere más. Me hubiera fascinado ir a la selección, ir a un Mundial, ir a Europa, pero me quedo satisfecho porque siempre di todo”, aseveró.

El zaguero también pidió que no se retire el número de su playera, pues espera que las generaciones futuras la usen como inspiración. “El hecho de que se retire el 35 no es fundamental. Me gustaría que algún otro chico lo use el día de mañana y lo use como inspiración”, acotó.

El jalisciense adelantó que ya tiene varios proyectos interesantes para la siguiente etapa de su vida (Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro)

A su vez, el jalisciense señaló que se quedará a vivir en la ciudad de León, Guanajuato. Asimismo, adelantó que ya tiene varios proyectos interesantes para la siguiente etapa de su vida, por lo que se dijo emocionado por su futuro próximo.

“Me quedo a vivir en esta ciudad. Hoy me siento un leonés más. No hay nadie más León que yo, estoy arraigado, tengo mis amigos, mi casa, mi entorno de trabajo. Tengo planes interesantes, contento por lo que viene y muy emocionado”, mencionó.

Por último, el central alabó el trabajo Pumas, sus próximos rivales en la gran final del fútbol mexicano. “Pumas es un gran equipo, por algo está en la final. Va a ser un gran final, muy complicada y hay que ir con todo para quedarnos con el título”, finalizó.

En su etapa con los Panzas Verdes sumó dos títulos en la división de plata, además de sus títulos de liga con la posibilidad de sumar uno más el próximo domingo (Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro)

Vale recordar que Nacho González debutó en el fútbol profesional el 6 de agosto de 2005 con los Coyotes de Sonora en la división de ascenso. Después de dos años, logró su primer partido en la primera división con los Tecos de la U.A. de Guadalajara.

Tras un paso intermitente con los Tecos y luego con Querétaro, llegó al León en el torneo Bicentenario 2010. En ese entonces los esmeraldas buscaban regresar a la Primera División, hazaña que lograron hasta 2012.

En su etapa con los Panzas Verdes sumó dos títulos en la división de plata, además de sus títulos de Liga con la posibilidad de sumar uno más el próximo domingo. Sin embargo, a pesar de ser un referente del equipo, en los últimos dos años perdió minutos en la cancha, razón por la que dice adiós a las canchas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Mis más sinceras disculpas”: la desalentadora carta de Jonathan Rodríguez donde no asegura seguir en Cruz Azul

Damián Batallini, el argentino que rechazó a Boca Juniors para llegar a Atlético de San Luis, último lugar de la Liga MX

América vs el COVID-19: Mauro Lainez y Rubén González se contagiaron de coronavirus previo a su duelo en Concachampions

Llegada de Javier Aguirre “es algo positivo para la Liga MX”: Guido Pizarro alabó la decisión de Monterrey en su dirección técnica