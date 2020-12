“Mis más sinceras disculpas”: la desalentadora carta de Jonathan Rodríguez donde no asegura seguir en Cruz Azul

El Cabecita, uno de los líderes de la plantilla en el torneo, escribió un mensaje para los aficionados de La Máquina (Foto: Jorge Núñez/ EFE)

La dolorosa derrota contra los Pumas aún no termina de ser asimilada en Cruz Azul. Desde el domingo, varios futbolistas han mandado mensajes por la desastrosa eliminación del equipo en semifinales y ahora fue el turno del uruguayo Jonathan Rodríguez.

El Cabecita, uno de los líderes de la plantilla en el torneo, escribió un mensaje para los aficionados de La Máquina. Entrelíneas, donde se muestra arrepentido por la mala actuación en la Liguilla, adelantó que podría salir de la institución cementera en el próximo mercado de fichajes.

“Tristes y desilusionados como ustedes. Mis más sinceras disculpas por haberles fallado esta vez. No supimos cumplir y lo sabemos. Asumimos la derrota y los errores cometidos”, escribió el ariete en su cuenta oficial de Twitter.

La dolorosa derrota contra los Pumas aún no termina de ser asimilada en Cruz Azul (Foto: Henry Romero/ Reuters)

El máximo anotador del certamen reconoció que fue una dura derrota. Sin embargo, apuntó que siempre en la vida hay revanchas, por lo que aseguró que buscarán darle nuevas alegrías a su hinchada.

“Fue un golpe muy duro para todos, para ustedes y para nosotros. Pero todo en la vida tiene una enseñanza. Y sabemos que de ésta vamos a salir, redoblando los esfuerzos y el trabajo de cada día”, indicó.

Aunque comentó que trabajarán para seguir mejorando en el futuro próximo, no descartó su salida del equipo celeste. Aseveró que, si continúa en La Noria, pondrá su máximo esfuerzo para cumplir con el principal objetivo desde hace 23 años: salir campeón de Liga.

“Prometemos compromiso y adhesión por los colores. Si me toca seguir en el club, les aseguro que seguiré trabajando para cumplir con los objetivos institucionales. Prohibido rendirse”, finalizó.

Aunque Rodríguez comentó que trabajarán para seguir mejorando en el futuro próximo, no descartó su salida del equipo celeste (Foto: Twitter/ @CruzAzulCD)

Estas declaraciones son parecidas a las de su compatriota y técnico celeste, Robert Dante Siboldi. El charrúa reconoció que falló ante la afición celeste, pero apeló a las revanchas deportivas.

“Siento que le fallé a la afición, a la institución, pero tenemos que seguir adelante, esto da revancha, ir a la Concacaf, buscar el pase a un Mundial (de Clubes), no creo que haya sido exceso de confianza”, mencionó.

Aunque el resultado es decepcionante, en especial por los 23 años sin el título liguero, Siboldi aseguró que no renunciará a su cargo. “Tengo contrato hasta junio y jamás me voy a entregar, voy a seguir luchando como lo he hecho toda mi vida”, dijo en conferencia de prensa.

Estas declaraciones de Jonathan son parecidas a las de su compatriota y técnico celeste, Robert Dante Siboldi (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Lo que queda para los cementeros, que buscan quitarse el mal sabor de boca de este fin de semana, es la Liga de Campeones de la Concacaf. En este torneo internacional, los pupilos de Siboldi buscarán calificar al Mundial de Clubes, que se disputará a principios de febrero del próximo año.

Su rival será Los Angeles FC del mexicano Carlos Vela, quienes también fueron eliminados de la postemporada de la Major League Soccer (MLS) hace unas semanas. Ambos clubes buscarán darle una alegría a sus aficionados después de los malos resultados en la fase final de sus respectivos torneos.

Los cuartos de final entre angelinos y celestes será el miércoles 16 de diciembre a las 21:30 horas (tiempo del centro de México). La sede será en una burbuja en Orlando, Florida, y el encuentro será a un partido de eliminación directa para agilizar el cierre del certamen, como sucedió con la Champions League europea.

