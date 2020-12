Marcelo Bielsa se enojó con una pregunta en la conferencia de prensa del Leeds: su tajante respuesta

El enojo de Marcelo Bielsa en la conferencia del Leeds

El Leeds de Marcelo Bielsa atraviesa un momento incómodo en la Premier League. El viernes perdió 2-1 frente al West Ham United luego de haberse puesto en ventaja y apenas cosechó cuatro de los últimos 18 puntos, lo que lo ubica en el escalón 14 de la tabla de posiciones, apenas seis unidades por encima de la zona de descenso. En el umbral del cruce ante Newcastle del próximo miércoles, el Loco brindó una conferencia que por momentos resultó tensa.

Fueron dos tramos de la rueda de prensa en los que al director técnico, nominado al premio The Best tras su título con el Leeds en la Championship, se lo notó molesto. Una, cuando un periodista le consultó si creía posible que su elenco terminara peleando por la permanencia.

“Es muy difícil hablar sobre el futuro y predecirlo. La realidad que estamos recorriendo en este momento de obtener sólo 4 puntos de los últimos 18 es un ciclo negativo, que por supuesto genera consecuencias. Ese ciclo negativo, similar al que nosotros recorriendo, lo han pasado hasta el momento más de la mitad de los participantes de la Liga. Nosotros cada vez que jugamos sabemos que la dificultad es muy alta. Y tratamos de crecer para que puntuar nos resulte posible”, resaltó.

Pero en el cierre de su concepto dejó en claro que la incógnita no le resultó procedente: “De todas maneras, a la pregunta que usted me hace, yo la contesto porque no puedo evitar contestarla y trato de decir algo que tenga algún sentido. Pero en el fútbol cualquier circunstancia es posible Y nosotros vamos a lugar por cada fecha mejorar la posición en la tabla, sea cual sea”.

Fue otra consulta la que directamente le arrancó una respuesta tajante, algo poco habitual en sus conferencias. Antes del cruce ante West Ham, el Loco había informado la alineación que puso dentro del campo de juego. Y un cronista osó consultarle si no le había dado ventaja al orientador adversario; justo a él, un obsesivo del trabajo de los detalles.

La respuesta de Bielsa cuando le preguntaron si el Leeds puede pelear por no descender

“De incorrecto no tiene nada. Porque sería incorrecto si pensáramos que conocer la formación del rival presupone una ventaja importante. Para mí no presupone ninguna ventaja importante. De aquí en adelante, para evitar reclamos, no voy dar respuestas vinculadas con los jugadores que pueden o no jugar en los partidos”, sorprendió con un cambio de las reglas de juego con el periodismo inglés.

Justamente en la previa de aquel duelo, en la rueda de prensa, se había dado una situación divertida porque Bielsa había anticipado la formación, hecho que incluso le arrancó una sonrisa a su traductor y asistente, por el trabajo extra que le generó el hecho de tener que ordenar los nombres correctamente en el 11 inicial. Pero aquel gesto con la prensa se le vino en contra al DT, que definió un cambio de actitud.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ni el dinero, ni la fama, ni los lujos: cuál es el método Bielsa para elegir los clubes que dirige

La intimidad de Marcelo Bielsa en el libro que publicó su ex traductor: “Es un personaje que marcó la historia del fútbol”