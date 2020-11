Mourinho se emocionó en una entrevista al recordar a Maradona: el gesto silencioso de Diego que nunca olvidará

Diego y Mou, en uno de los encuentros. Luego, mantuvieron contacto telefónico (EFE)

“Está Maradona y está Diego. De Maradona no hace falta que hable porque todo el mundo lo conoce, y nadie lo olvidará. Diego es diferente. Sus grandes amigos, los que compartieron vestuario, sus colegas, son muy privilegiados, porque puedo decir que fue un gran amigo mío, pero el contacto era telefónico, nos encontramos un par de veces y él tenía realmente un gran corazón”.

José Mourinho se emocionó al recordar al astro argentino, que murió ayer a los 60 años. El entrenador portugués se refirió a la despedida de Pelusa luego de la victoria de su equipo, el Tottenham, 4-0 ante Ludogorets por la Europa League. Con los ojos rojos por la conmoción, reveló detalles de la relación que los unía a la distancia, mucho más profunda de lo que expresaban públicamente.

“Extraño al hombre, porque a su fútbol lo podemos encontrar siempre que lo extrañemos, sólo hace falta buscarlo en Google. Pero a Diego, no. Hoy pasé el día contándoles historias a los jugadores del tiempo que pasamos juntos, extraño a esa persona”, confesó, confirmando que el ex enganche estuvo en la charla técnica de los Spurs.

El recuerdo de Mourinho sobre Maradona

“Y extraño especialmente esos llamados telefónicos, que llegaban siempre después de una derrota y nunca luego de una victoria. Él sabía que después de las victorias no se necesitan llamados, y sabía que iba a estar ahí en los momentos difíciles. Siempre, luego de las derrotas, me decía: ‘Mou, no te olvides de que eres el mejor de todos’. Siempre decía este tipo de cosas. Extraño a ese Diego”, echó luz a un código que sólo Maradona y él conocían.

Ayer, al enterarse de la noticia que sacudió al mundo del fútbol, Mourinho, de 57 años, se expresó en las redes sociales con un par de publicaciones, en las que incluyó imágenes juntos. “Don Diego... joder amigo te echo de menos”, rubricó.

El feeling entre Pelusa y The Special One, basado en el carisma y en personalidades similares, llevó a Maradona a declarar que sus cualidades eran superiores a las de Pep Guardiola, el antagonista de Mou en los bancos de suplentes. Fue en una entrevista con Marca, en 2018, cuando dirigía a Dorados de Sinaloa. “Para mí Mourinho es el mejor. Yo a Pep le doy el mérito de haber aprovechado la lanza que le dejó Johan Cruyff en Barcelona. Yo ya se lo he dicho a usted en más de una ocasión, el tiki taka no lo inventó Guardiola. El tiki taka era del Flaco Cruyff. Lo que ocurre es que Pep, ahora, tiene para elegir al jugador del mundo que quiera. Así es más fácil”, remató.

SEGUÍ LEYENDO:

Las postales de Barcelona, otro de los epicentros de homenajes a Diego Maradona

Así fue la emocionante despedida del Napoli a Diego Maradona

Ni Pelé pudo homenajear a Maradona como quiso: la corona que no llegó a Casa Rosada

¿Guiño del destino?: el primer jugador que hizo un gol en el San Paolo tras la muerte de Maradona se llama Armando y es napolitano