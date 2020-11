Dos goles, récord y lesión: el partido de Zlatan Ibrahimovic ante el Napoli por la Serie A

Dos goles de Zlatan Ibrahimovic ante el Napoli

El eterno Zlatan Ibrahimovic marcó un doblete, un tanto con la cabeza y el otro con la rodilla, para encarrilar este domingo la victoria 3-1 del Milan frente al Napoli, que le permite al equipo seguir liderando el torneo en ocho jornadas disputadas.

Bajo la presión del Sassuolo, que había escalado horas antes a la primera colocación, los Rossoneri no temblaron y se encomendaron al gigante sueco de 39 años, que sin embargo salió lesionado a falta de un cuarto de hora debido a un dolor en el muslo izquierdo. Máximo goleador de la Serie A con 10 tantos, Ibra marcó con un cabezazo monumental tras un centro de Theo Hernandez en la primera mitad y con un tiro con la rodilla al aprovechar un pase de Ante Rebic en el complemento.

Poco después el Napoli redujo la distancia por medio de Dries Mertens. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti finalizó con diez por la expulsión del francés Tiémoué Bakayoko. El Milan logró su tercer gol por medio de Jens Petter Hauge en el tiempo de descuento.

“No tengo grandes indicios, tenía hielo en el muslo y veremos en los próximos días qué dirán los exámenes. No es de los que suele salir del campo”, declaró el entrenador Daniele Bonera con respecto a la situación de Ibrahimovic. Con respecto al buen momento del club, indicó: “Tenemos una gran plantilla y nuestro camino viene de hace tiempo, queremos estar en lo más alto pero en la octava jornada es muy pronto para rendirse. Hay equipos que han invertido más que nosotros y que están hechos para ganar el campeonato, no fuimos hechos para ganar de inmediato, pero crecemos partido tras partido y es bueno estar en la cima. No tenemos la obligación de ganar, pero hemos mejorado mucho, incluso en la preparación de los partidos y la atención de los jugadores siempre es alta”.

Zlatan Ibrahimovic se marchó con molestias (Reuters)

Con sus dos goles, Zlatan se convirtió en el primer futbolista en llegar a los 39 años a marcar 10 goles en una misma temporada, en cualquiera de las cuatro grandes ligas (Serie A, Premier League, Ligue 1 y Bundesliga). Gracias a esos gritos se ubica como el máximo artillero del certamen, por delante nada menos que de Cristiano Ronaldo, que con su doblete de hoy acumula ocho conquistas.

Ahora, el Milan tiene dos puntos de ventaja con el Sassuolo, que ganó 2-0 al Hellas Verona, y tres con la Roma, que batió 3-0 al Parma. El escolta, sorpresa de la Serie A, se había instalado provisionalmente en el primer puesto al imponerse en Verona con un magnífico gol de Jeremie Boga y un disparo potente de su jugador más en forma, Domenico Berardi.

Con información de AFP