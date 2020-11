Zlatan Ibrahimovic publicó una foto de su infancia y se hizo viral

La foto que compartió Zlatan en sus redes (Foto: @iamzlatanibrahimovic)

Un pequeñito Zlatan Ibrahimovic parado junto a un familiar y una frase. Con esa escena, el futbolista sueco le hizo un homenaje a sus “raíces" por intermedio de las redes sociales y rápidamente se convirtió en viral ya que es un costado inédito que no había mostrado previamente el actual goleador del Milan.

“Raíces de los Balcanes”, firmó tanto en Twitter como en Instagram, donde rompió ampliamente la barrera del millón de adhesiones entre sus seguidores. El atacante nació en Malmö, Suecia, en 1981, pero sus padres no, ambos son de descendencia balcánica.

Su padre, Sefik Ibrahimovic, llegó a Suecia a mediados de los 70 tras pasar la primera parte de su vida en Bijeljina, en la actual Bosnia y Herzegovina. Su madre, Jurka Gravic, llegó al país escandinavo proveniente de Prkos, actualmente Croacia. Allí se conoció con Sefik. Esta foto de Zlatan muestra posiblemente una de las visitas que realizó a sus familiares durante su infancia.

Uno de los comentarios más destacados llegó con la adhesión del mediocampista del Barcelona Mirlaem Pjanic, quien nació en 1990 en Tulza, una ciudad que hoy en día es parte de Bosnia y Herzegovina.

El atacante de 39 años nació en la ciudad sueca de Malmö, una de las tres más populosas de ese país. Se inició en el club local, pero rápidamente captó la atención de entidades importantes del continente. En el 2001 fue transferido al Ajax, donde tuvo su momento de explosión. Tres años más tarde, dominó la escena mundial con la camiseta de Juventus e inició una trayectoria plagada de éxitos en Inter de Milán, Barcelona, París Saint Germain, Manchester United y Los Angeles Galaxy de la MLS.

En el 2019 decidió retornar al Milan italiano, donde vive su segunda etapa tras haber vestido esa camiseta durante la temporada haber pasado por ahí del 2010 al 2012.

El pasado 24 de septiembre, Zlatan comunicó –fiel a su estilo– que se había contagiado de coronavirus: “El coronavirus tuvo el coraje de desafiarme. Qué mala idea”. Un mes más tarde, ya recuperado del virus, volvió a la carga otra vez con una campaña que también llevó su sello: “El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Distancia social y máscaras, siempre. Le vamos a ganar”.

