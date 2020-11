“Lo que me genera pasión en el básquetbol es trabajar con la gente y liderar”: Nicolás Casalánguida y su labor con Aguacateros de Michoacán

Nicolás Casalánguida tiene a su cargo a los Aguacateros de Michoacán desde agosto del año pasado (Foto: Twitter@AguacaterosMich)

El camino para ser entrenador comenzó a los 14 años. Nicolás Casalánguida cuenta que mientras el interés del resto de los chicos se centraba en jugar baloncesto, él comenzó a perfilar su formación como coach, por lo que estudió para profesor de Educación Física y paralelamente se capacitó en la Asociación cordobesa de técnicos de Básquetbol (Acoteba).

Refiere que a los 23 años ya había concluido su carrera y se dedicó de tiempo completo para poder ser entrenados en jefe y a los 28 años fue que llegó la primera oportunidad, con el equipo de Gimnasia y Esgrima de Comodoro, su carrera continuó en los siguientes clubes: Regatas Corrientes, Club Obras Sanitarias, Asociación Deportiva Atenas y ahora con Aguacateros de Michoacán, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

“Siempre fui un poco joven para la profesión, pero siempre tuve ese costado desde muy joven para tomar la posición de entrenador”, indica Nicolás Casalánguida, para Infobae México. El gusto está por lo que significa liderar equipos de trabajo, de proyectar un objetivo en común y de trabajar para conseguirlo.

Puntualiza: “Lo que me genera pasión en el basquetbol es trabajar con gente y liderar, gestión deportiva y, al tener una mentalidad competitiva, me entusiasma ir mejorando con el planeamiento estratégico […] Me considero una persona que busca aprender permanentemente , que disfruta apasionadamente el trabajo que hace todos los días y siento que todavía estoy en un camino de aprendizaje continuo y de esa manera busco la evolución permanente”.

(Foto: Twitter@AguacaterosMich)

Él acumula 13 temporadas dirigiendo y en su primer año fue reconocido con el distintivo de Entrenador del Año en la Liga Nacional de Básquet, en la temporada 2008-2009 y el segundo lo obtuvo en temporada 2013-2014. Además, fue campeón en la temporada 2012-2013 con la quinteta de Regatas Corrientes.

Nicolás, de 41 años, comenta sobre dicha distinción que fue algo muy especial, porque en Argentina, la votación se realiza entre los entrenadores, “tenemos esa peculiaridad que los propios colegas eligen el entrenador el año y eso un voto de mucha confianza, de mucho estudio. Para mí ha sido muy especial”.

¿Cuál consideras es la etapa fundamental en tu desarrollo como entrenador? El originario de Comodoro Rivadavia, Argentina, indica que la etapa fundamental es la del estudio, el buscar continuamente incrementar el conocimiento, capacitarse.

Además, una persona trató de emular a los mejores coaches, puso especial interés en los detalles, con los que pudo trabajar y comenta que trabajar entre seis y siete años también le permitió trabajar con los mejores entrenadores.

(Foto: Twitter@AguacaterosMich)

Previo a tener el puesto de entrenador en jefe realizó viaje a Europa y Estados Unidos, con el fin de conocer ciertos aspectos y ejemplifica que “un viaje a Serbia de un mes intentando profundizar el desarrollo de jóvenes, que la escuela balcánica es muy buena en ese aspecto”.

La labor con Aguacateros de Michoacán

El partido concluyó. Nicolás Casalánguida se acerca poco a poco a sus jugadores y choca el puño con cada uno. La quinteta de Aguacateros ganó el primer encuentro por 80 a 70 a Fuerza Regia, en la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Él acumula su segunda temporada con el equipo y decidió venir a México, porque fue el basquetbolista mexicano Gustavo Ayón quien lo buscó para que ocupara el puesto de coach en la organización michoacana. Otro punto importante fue que le permitían armar al equipo desde cero, con un límite presupuestal. Fue en julio del 2019 que se dio a conocer su llegada a la organización.

En su primera temporada llegó hasta las Finales de la Zona Oeste en la LNBP. “La temporada pasada nos sirvió para de plataforma llegamos a la final de zona y este año ya empezamos la temporada mucho más sólidos y acá estamos en la final”, describe el coach del representativo de Michoacán, organización que se sumó a la liga en el 2017.

(Foto: Twitter@AguacaterosMich)

Mientras que la fase regular 2020, los Aguacateros terminaron como es segundo mejor equipo de la Zona Oeste, con un récord de 13-5, mismo sitio que ocuparon en relación con el promedio de puntos por partido, con 91.67 y fue la segunda organización que menos puntos permitió, con 87.39.

Los Aguacateros estuvieron a punto de tener la posibilidad de no competir en la presente temporada, fueron siete semanas las que su participación estuvo en duda.

Nicolás comenta sobre el trabajo hecho en la organización es trabajo diario, “para mí, la filosofía es lo cotidiano, la búsqueda de la excelencia diaria, todos los días tratar de mejorar algo e intentar que el equipo tenga una línea, una filosofía, un estilo de juego, enfrentar cada partido y cada día de trabajo como una posibilidad muy importante, así que fuimos construyendo progresivamente”.

La plantilla que tienen bajo su mando al menos seis jugadores estuvieron la temporada pasada en la organización y tiene un promedio de edad de 30.6 años.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Como en la NBA: la LNBP jugará los playoffs en burbujas anti COVID-19

Así será el estricto protocolo de la temporada de la LNBP, a prueba de COVID-19

LNBP espera superar los 30 millones de espectadores al concluir las Finales