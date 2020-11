El boletín de la Selección: del Messi fastidioso a la figura sorpresiva en un equipo irregular

Lionel Messi lidera al equipo argentino en la salida de los protagonistas a La Bombonera. Foto: REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

Argentina empató 1 a 1 con Paraguay en un duelo cargado de polémicas. El equipo albiceleste estuvo incómodo en el primer tiempo y mejoró a partir del gol del empate. El análisis individual de los protagonistas.

Franco Armani (6): Se mostró seguro en la vía aérea y no tuvo responsabilidad en el gol, por la clase que demostró Ángel Romero en la ejecución del penal.

Gonzalo Montiel (4): Sus proyecciones por la banda no gravitaron y mereció ver la tarjeta roja luego de una violenta patada que impactó contra Miguel Almirón.

Lucas Martínez Quarta (6): Fue el más seguro de la defensa. Supo contrarrestar las dudas que demostró Nicolás Otamendi.

Nicolás Otamendi (4): Estuvo inseguro en la salida y en las marcas. Una mano suya pudo derivar en el segundo penal para Paraguay que el árbitro ignoró. La interpretación del VAR le jugó a favor.

Nicolás González (6): Cumplió en su debut en una posición que no le fue cómoda. Su faceta ofensiva fue un recurso más para desarticular al rival. Su gol de cabeza le dio el empate a la Argentina.

Rodrigo de Paul (6): Tuvo claridad en los cambios de frente y volvió a demostrar sacrificio en la faceta defensiva. También probó de media distancia con su buena pegada que hizo lucir a Antony Silva.

Leandro Paredes (6): No se dejó amedrentar por el juego brusco paraguayo. Leyó bien los relevos y siempre se mostró como opción para el primer pase.

Exequiel Palacios (5): Duró poco en la cancha a causa de una lesión que le provocó un rodillazo de Ángel Romero a la altura de la espalda. Su reemplazante fue la figura de la cancha.

Lionel Messi (5): No tuvo su mejor partido. Tuvo algunas pinceladas que sirvieron para lastimar al rival. Un tiro libre desactivado por el arquero con ayuda del palo mereció terminar en la red. Fue una pena que el VAR le anulara su obra. Se mostró fastidioso en gran parte del juego.

El astro del Barcelona se mostró muy fastidioso con el arbitraje. Foto: REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

Lautaro Martínez (4): No tuvo peso en ofensiva y no logró asociarse con Messi. Luchó más de lo que jugó y se notó que no estaba al 100% desde lo físico.

Lucas Ocampos (4): Más actitud que claridad. No supo explotar su velocidad y tampoco se mostró como alternativa al ataque.

Giovani Lo Celso (7): Fue el mejor de la Selección. Su ingreso le cambió la cara al equipo. Recuperó, tocó y fue una constante herramienta en la elaboración del juego.

Ángel Di María (5): Entró con ganas y pidió protagonismo. Sus compañeros no lograron capitalizar su velocidad.

Nicolás Domínguez (-): Entró cuando faltaban 8 minutos y en total jugó 13. Tuvo poca participación en el desenlace del partido.

Lucas Alario (-): El técnico lo puso tarde en lugar de Lautaro Martínez. También entró a los 82 minutos y no le quedó ninguna para llegar a la red.

Lionel Scaloni (5): No fue el mejor partido que planteó. Se vio superado por Paraguay en el primer tiempo y el gol del empate llegó cuando Argentina menos lo merecía. En el complemento mejoró levemente.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El rodillazo de Ángel Romero que lesionó a Exequiel Palacios: ¿devolución de una antigua patada a su hermano en un River-San Lorenzo?

Las polémicas de Argentina-Paraguay: el penal de Martínez Quarta, la falta gemela que reclamó Messi y el golazo que el VAR le anuló a La Pulga

En un partido cargado de polémicas, Argentina igualó 1-1 ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas

¿Qué le pasó a Messi en la previa de Argentina-Paraguay? Los gestos que generaron inquietud