Una ex figura del Barcelona dio detalles de la relación entre Lionel Messi y Antoine Griezmann

Messi junto a Ivan Rakitic compartieron seis años en el Barcelona (Shutterstock)

A pesar del parate en las competiciones de las ligas en Europa por las nuevas fechas FIFA para las selecciones, los viejos rumores sobre una relación conflictiva entre Lionel Messi y Antoine Griezmann salieron a la luz. Y fue un hombre vital en el inicio de la carrera del francés el que se refirió a los problemas de adaptación del delantero cuando desembarcó en el Barcelona a mediados de 2019.

El agente Éric Olhats, quien acompañó al campeón del mundo en Rusia 2018 con la selección de Francia y se convirtió en su mentor, tuvo duras declaraciones contra Messi y el supuesto control que el astro argentino ejerce en el vestuario: “Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo”, dijo. Después de lo sucedido, fue el propio Griezmann el que utilizó sus redes sociales para desmentir a su ex representante y repitió una foto de él y Messi festejando uno de los goles frente al Real Betis por la última jornada de la liga en España.

Frente a este escenario, el que también aportó su mirada sobre cómo conviven el capitán del Barcelona y el francés en el vestuario fue un ex jugador del conjunto blaugrana. Ivan Rakitic, que fue parte del plantel culé durante las últimas seis temporadas hasta que regresó al Sevilla en el reciente mercado de pases, dio detalles de la relación entre ambas estrellas.

“Lo que yo veía en el vestuario es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay no lo sé” , confesó el mediocampista croata en el programa El Pelotazo de Canal Sur Radio.

Además, el futbolista que ganó 13 títulos en el Barcelona entre 2014 y 2020, dijo que “los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario”. Y aclaró: “Si los dos comienzan a marcar goles, no se hablará más. Es la exigencia de los dos grandes equipos. No me preocupo porque son dos chicos espectaculares y no debe haber ningún problema. Les deseo todo lo mejor”.

Griezmann y un abrazo con Messi para celebrar (REUTERS/Albert Gea)

Por último, Rakitic aprovechó para confirmar que no es posible comparar lo que significa jugar para el primer equipo de la institución catalana o en el conjunto de Andalucía al que regresó tras seis años. “No es igual el Barcelona que el Sevilla. Se juega de forma distinta. Somos muy competitivos y uno quiere jugar siempre. He venido con una gran ilusión de dar lo mejor de mí”, apuntó el croata.

Después de no tener el mejor comienzo en su llegada al Barcelona proveniente del Atlético Madrid en agosto del año pasado, Griezmann volvió a ser preponderante en el ataque del equipo en las últimas presentaciones. Sobre todo en lo que fue la goleada ante el Betis cuando, justamente, ingresó Messi en el segundo tiempo del encuentro que se disputó en el Camp Nou. El número 10 del equipo catalán fue el gran protagonista del segundo tanto cuando asistió sin tocar el balón al francés para anotar el segundo gol que encaminó el amplio triunfo por 5-2.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El mensaje de Antoine Griezmann para desmentir las recientes informaciones de una mala relación con Lionel Messi

El mentor de Griezmann habló sobre las dificultades que tuvo el francés para adaptarse al Barcelona