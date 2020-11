Liga del Balompié Mexicano: el ambicioso proyecto que nació como espejo de la Liga MX y ahora está en riesgo de morir

El estadio de Industriales de Naucalpan, en el Estado de México (Foto: Instagram/indnaucalpanfc)

Hace unos meses la recién creada Liga del Balompié Mexicano (LBM) lucía como una buena opción para las plazas del país que no contaban con fútbol profesional, así como una oportunidad para los jugadores que no tenían cabida en los clubes de la Liga MX.

Sin embargo, a solo tres jornadas de haber iniciado torneo un varios problemas han restado credibilidad a la LBM. Renuncia de directivos y directores técnicos, falta de pago a jugadores, desafiliación de equipos, canchas en malas condiciones, y ahora se quedan sin la transmisión de los partidos.

Este martes, WCN Televisión, quien estaba a cargo de la transmisión de los juegos tanto en México como en Estados Unidos, anunció la finalización de su relación con la Liga.

A través de un comunicado en redes sociales, el canal digital con sede en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, explicó que no encontró la forma de empatar una estrategia comercial única. Resulta que ya no quisieron pagar la producción de los partidos y tras las quejas de algunos clubes por no poder comercializar sus partidos, la empresa WCN determinó dar un paso al costado, con lo que se pierde la poca difusión que de por sí tenía esta competencia.

Estimados seguidores de WCN Television y audiencia en general, con profunda tristeza les comunicamos que hemos tomado la decisión, en conjunto con la Liga de Balompié Mexicano, de no continuar con la transmisión de los partidos de la LBM. Existen televisoras que ofrecen diferentes condiciones, deseando compartir la señal, no encontrando WCN la forma de empatar una estrategia comercial única

Además, lamentó el no poder continuar unida al proyecto de la LBM y agradeció haber tenido la oportunidad de transmitir las primeras jornadas del torneo.

Ahora cada uno de los 17 equipos deberá buscar a su propia empresa televisora, para que transmita sus partidos como local, mientras tanto, esta liga el fin de semana no tendrá televisión y al no tener transmisiones de radio tampoco (solo algunas plazas), las posibilidades de conseguir más patrocinadores son mínimas.

Por lo pronto el CVF Tiburón hará una transmisión para redes sociales, de igual forma otro equipo como Los Cabos FC se va a redes sociales y radio, buscando que su afición esté enterada del equipo y a la brevedad buscarán cerrar con alguna televisora local.

Además, hay algunos clubes que están haciendo frente común, se organizaron buscando a las locales de Televisión Azteca para que transmitan sus encuentros, de hecho en la semana tuvieron una reunión en busca de arreglo y ellos son: Atlético Veracruz, Halcones de Zapopan y Chapulines de Oaxaca.

¿Qué pasará con los narradores y analistas?

Cabe recordar que varios ex narradores, analistas y reporteros de Televisa Deportes como Eduardo Camarena, Raúl Sarmiento, Javier Sahagún, César Martínez, Eduardo Vacas, entre otros, habían estado llevado a cabo las transmisiones de la Liga de Balompié, sin embargo el contrato era con WCN, no con la Liga, por lo que por ahora su continuidad en el proyecto está en el aire.

Por si fuera poco, la noche de este martes la LBM dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales la desaparición de dos franquicias fundadoras: Atlético Jalisco y ahora Lobos Zacatepec, debido a una serie de adeudos con los futbolistas y otros incumplimientos que no pudo solucionar.

En la misma publicación, Carlos Salcido, ex mundialista con la Selección Mexicana y presidente de la LBM, confesó que ha sido un inicio más difícil de los esperado:

Estas semanas, como todos saben, han sido complicadas para nosotros, no podemos negarlo. Como en todo proyecto de pequeñas o grandes escalas, la curva de aprendizaje es dura, y no todos están listos para sobrevivir a ellas. Mucho menos cuando hay tantos intereses con mucho ahínco en que este proyecto fracase y ahí radica nuestra fortaleza

Sin embargo, el ex campeón con Chivas de Guadalajara y Tigres de la UANL confía en que pronto el proyecto pueda encontrar estabilidad y darle al aficionado un producto de calidad.

Ya es momento de darles a ustedes lo que merecen, una liga fuerte y seria, y trabajaremos incansablemente para lograrlo

“ Como liga seguimos trabajando de la mano con los equipos para que aquellos que estén en una situación financiera sensible puedan lograr el mejor acuerdo con los jugadores y la liga , ya sea que tengan que dejar la temporada para reincorporarse después con mayor solidez o consigan la certeza necesaria para poder darle seguridad a todos los involucrados”, se lee en el documento.

El negro historial

Aunado al Atlético Jalisco y ahora Lobos Zacatepec, Faisanes FC de Yucatán se retiró del proyecto antes de iniciar el torneo. Aparte, hubo quienes tiraron la toalla antes de iniciar funciones como el entrenador Carlos Torres Garcés, quien dejó el timón de Ensenada FC, y Ramón Ramírez, ex mundialista que fue presentado como director deportivo del mismo club y 48 horas después presentaba su renuncia.

El 21 de octubre pasado, jugadores del San José suspendieron entrenamientos por falta de pagos, y la semana pasada, el Club Veracruzano de Futbol Tiburón prácticamente se desintegró, quedando como base un grupo de jugadores de entre 18 y 23 años que afrontarán la competencia.

La mayor parte del plantel, formado por experimentados, le dijeron adiós al club por adeudos, al margen de que Gustavo Matosas, quien fungía como director deportivo, renunció por así convenir a sus intereses.

