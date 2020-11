Cruz Azul, América y Tigres buscarán conquistar la “Concachampions” en el estadio donde jugó Kaká en la MLS

El Monterrey fue el último equipo mexicano en ser campeón de la "Concachampions" (Foto:v Daniel Becerril/ Reuters)

La Concacaf anunció este martes a través de un comunicado que el Exploria Stadium, lugar donde juega el Orlando City SC de la MLS y el Orlando Pride de la NWSL, serán la sede de los partidos finales de la Liga de Campeones de Concacaf, mejor conocida como la “Concachampions”.

Esta competencia, donde juegan equipos de Norte y Centro América, se reanudará con los cuartos de final, semifinales y una final centralizada en Orlando, del 15 al 22 de diciembre, luego de la suspensión provocada por la pandemia de COVID-19.

Siguiendo con las medidas sanitarias y con la introducción de un formato simplificado, se jugarán series a un solo partido y en una sede neutral, como ya ocurrió hace unos meses con la Champions League europea. El nuevo formato de la “Concachampions” 2020 incluye un total de siete juegos para coronar a un campeón de regional, que representará a la Concacaf en el Mundial de Clubes.

El estadio de Orlando City tiene todas las medidas necesarias para los partidos de la Concacaf (Foto: Nathalia Aguilar/ EFE)

Los cuartos de final se disputarán el 15 y 16 de diciembre de 2020. Se trata de los duelos entre el CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal; Atlanta United FC (0) vs (3) Club América; Tigres UANL (1) vs (0) New York City FC; y Los Angeles FC vs Cruz Azul (partido único, ya que no se jugó la ida).

Las semifinales también se realizarán en el Estadio Exploria el 19 de diciembre del 2020. La primer semifinal saldrá del ganador de la serie entre el conjunto americanista y el Atlanta y quien resulte triunfador entre el LAFC y los cruzazulinos.

Por otra parte, la segunda semifinal estará definida por el que salga vivo del duelo entre Tigres y el NYCFC, quien se cruzará con el ganador entre el Olimpia hondureño y el Impact canadiense.

La final será el 22 de diciembre en el Estadio Exploria.

América es uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones de Concacaf (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

Este estadio es uno de los más importantes y de las principales sedes de la MLS y la NWSL, las dos Ligas profesionales en Estados Unidos. Este lugar incluye una superficie de césped natural de alta calidad y excelentes instalaciones para todos los equipos. Fue inaugurado en el 2017 y es uno de los más modernos en la actualidad.

El torneo continental, por su parte, se reanudará ocho meses después de su último partido disputado, obligado por la pandemia de coronavirus que no ha dejado de azotar al mundo desde entonces. El último duelo que se jugó fue en el estadio Azteca el pasado jueves 12 de marzo, cuando el América se enfrentó al Atlanta estadounidense.

Con la idea de reanudar esta importante competencia, la Concacaf ha desarrollado nuevas regulaciones de la Liga de Campeones con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y altamente controlado para todos los jugadores, entrenadores, personal de equipo y oficiales que participarán.

Se espera que no asista público ni siquiera en la final (Foto:Jasen Vinlove/ USA TODAY)

Esto incluye un frecuente proceso de pruebas de COVID-19, antes y durante la competencia. Los protocolos de salud y seguridad se aplicarán estrictamente. Por ello, la Concacaf ha trabajado con el estadio Exploria para garantizar las medidas de salud y seguridad que operan en la actualidad en los partidos de la MLS.

Además, la Concacaf ha tomado la decisión que las rondas finales del certamen se jugarán a puerta cerrada. Hasta ahora se están llevando a cabo conversaciones con los socios de derechos de la Confederación para garantizar que los partidos estén disponibles para los aficionados de toda la región a través de televisión.

“Nos sentimos honrados de que Concacaf haya seleccionado la ciudad de Orlando y nuestro increíble estadio, el Estadio Exploria, para albergar uno de los eventos más importantes del fútbol de clubes mundial,” dijo el director ejecutivo del Orlando City, Alex Leitão.

Kaká, la estrella de la selección brasileña, jugó en el Orlando City de la MLS e hizo de local en el estadio Exploria (Foto: Mike Hutchings/ Reuters)

“Este año, la ciudad ha demostrado ser el centro del deporte, albergando algunos de los eventos más importantes del mundo, y nos sentimos honrados de poder albergar otro evento de este tipo en nuestra casa. Esperamos siete partidos muy emocionantes”, agregó Victor Montagliani, el presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA.

Este estadio estadio fue la casa de Ricardo Kaká, la estrella de la selección brasileña y el Milan de Italia, donde dejó una huella a la afición del Orlando City en toda la MLS.

