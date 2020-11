Del conflicto a la desaparición: qué pasaría con Prepa en Línea SEP en caso de eliminar el outsourcing

El futuro del programa Prepa en Línea SEP y de los docentes que lo integran pende de un hilo con la propuesta de desaparecer el outsourcing (Foto: Albert Gea/REUTERS)

La Coalición de Trabajadores de Educación en Línea (CTEL) ha alzado la voz por todos los profesores que integran el programa Prepa en Línea SEP. Varias son las problemáticas a las que se han enfrentado: falta de pago, persecuciones y burocracia engorrosa. Ahora, con las críticas de Andrés Manuel López Obrador al outsourcing, el panorama se ennegreció.

En entrevista para Infobae México, varios tutores y facilitadores integrantes de la CTEL, que decidieron mantenerse en el anonimato debido a las persecuciones de las que son víctimas, denunciaron que desde el inicio de año, su situación se ha agravado.

Los más de 3500 tutores y facilitadores están subcontratados por MZT Corporativo Ejecutivo SA de CV, una empresa outsourcing contratada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Derivado de lo anterior, su estatus en los contratos cambió. En 2014 estaban bajo el mando directo de la SEP, y en sus contratos se leía: “Requiere temporalmente contar con los servicios de una persona física con conocimientos en cualquier carrera a nivel licenciatura, por lo que ha determinado llevar a cabo la contratación de ‘el prestador de los servicios’”.

La subcontratación para el programa Prepa en Línea SEP comenzó en 2016. Durante 2020, integrantes de la CTEL denunciaron falta de pago por más de 8 meses (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Ahora, en los contratos firmados con la empresa MZT Corporativo Ejecutivo SA de CV, solamente se les cataloga como “prestadores de servicios”, lo cual no brinda certeza de sus responsabilidades y obligaciones.

Una de las problemáticas más importantes que pesa sobre los trabajadores contratados por esta empresa es la confusión de no saber para cuál dependencia trabajan. MZT Corporativo Ejecutivo SA de CV está constituida por otras cinco empresas, entre las cuales se reparten los contratos y realizan los pagos. Gurges, Imago, Ovaide y Aurus, son las sub empresas que constituyen al corporativo. Todos los documentos entregados a los docentes de Prepa en Línea Sep están firmados por Javier González Ruiz, quien funge como el “apoderado legal”.

“Nuestro esquema de contratación es, definitivamente, quitarnos todo derecho y toda prestación que, como trabajadores, deberíamos tener, puesto que somos empleados de la Secretaría de Educación Pública, que es la que se encarga de este programa, pero no pertenecemos a su nómina ”, afirmó Clara (los nombres han sido modificados para mantener su anonimato).

En septiembre de 2020, MZT Corporativo Ejecutivo SA de CV se convirtió en la empresa encargada del outsourcing para Prepa en Línea SEP (Foto: EFE)

Desde la llegada de MZT y su corporativo, se les indicó que enviaran contratos, actas e informes por el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), pero varios documentos se perdieron o tardaban mucho en llegar, por lo que no se podía terminar el proceso de contratación, pues el papeleo era de manera física.

Las quejas de los tutores y facilitadores lograron que se contratara a la empresa de paquetería RedPack, para realizar las entregas en dos o tres días. Además de costear el escaneo, impresión y paquetería, los trabajadores también tuvieron que lidiar con especificaciones burocráticas como añadir su huella digital o firmar con un color de tinta específico

“Veo la parte del negocio (...) la manera en la que nos obligaban a mandarlo dijeron ‘tardan 21 días hábiles en llegar’. Yo lo veo con dolo. Tarda un mes para cobrar, y cuando llega el documento, si tiene un mínimo error lo piden de nuevo. Los correos que mandan las empresas son grotescos, son peores que los cobradores de tiendas”, declaró Azucena.

Algunas de las problemáticas que han enfrentado los docentes han sido falta de pagos, trámites engorrosos, pérdida de contrato y persecución política (Foto: Cuartoscuro)

Sus salarios han sido objeto de su lucha. Los tutores del programa tienen un sueldo de 15,400 pesos, mientras los facilitadores ganan 10,059.56 pesos, mucho menos de lo obtenido por docentes contratados directamente por la SEP.

Aunado a esto, su participación en el programa pende de un hilo cada vez que termina un módulo con duración de cuatro semanas, periodo en el que se encuentran contratados. Al finalizar, deben esperar de nuevo la invitación, sino la reciben, o no responden de manera inmediata, son colocados “en banca”.

“Ese es el problema, seguir formando parte de un programa, ningún subsistema, no tenemos un reconocimiento laboral”, aseveró Andrea.

El estatus “en banca” puede ser asignado debido a bajas calificaciones en evaluaciones como el curso de competencias digitales, la evaluación docentes, entre otras. Sin embargo, los trabajadores entrevistados aseguraron que también se trata de un castigo por parte de la SEP y la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), así como del coordinador del programa debido a su participación en la CTEL.

“Ese es el problema, seguir formando parte de un programa, ningún subsistema, no tenemos un reconocimiento laboral” (Foto: EFE)

Azucena es una de las facilitadoras que ha sido “castigada” durante año y medio. En dicho periodo no ha recibido invitación. Indicó que han “reactivado” a tutores y facilitadores que no habían sido invitados, pero a ella no.

Si desaparece el outsourcing...

Ante una posible desaparición de este esquema, los docentes del programa dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) se verían afectados de diversas formas.

“De manera inmediata, te lo digo así, quedaríamos en el desamparo total, porque si las nuevas empresas no hemos logrado una buena comunicación, ni siquiera respetuosa con ellas por la manera en la que somos tratados. Si se acaba y la empresa no nos responde como trabajadores, quedaríamos en el desamparo, no tendríamos un jefe”, indicó Azucena.

Sin embargo, piensan en alternativas. Una de ellas es ser contratados por la SEP, pues el programa de educación en línea fue creado y decretado por dicha secretaría, buscarían formar parte de esta dependencia directamente, o por la SEMS. En última instancia, señalaron que la creación de un subsistema exclusivo.

Aunque también se encuentra un escenario completamente opuesto, el cual implicaría la desaparición del programa y de los empleos que éste otorga.

“De manera inmediata, te lo digo así, quedaríamos en el desamparo total", es lo que afirman los docentes ante el escenario de la desaparición del outsourcing (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Una de sus mayores aliadas ha sido la senadora Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues presentó la “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley general de educación y la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros”.

La propuesta busca reformar los artículos 22, 24, 35, 45 y 90, así como añadir los artículos 98 Bis y 105 Bis de la Ley General de Educación. También pretende modificar los artículos 5 y 7 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

“Lo que queremos es que se reconozca al subsistema de Prepa en Línea, que se reconozca al maestro y que se nos asigne un esquema administrativo especial, donde lo que buscamos es nuestra seguridad social, un mecanismo de vivienda (...) eso es básicamente lo que pretendemos”, finalizó Azucena.

