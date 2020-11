La divertida reacción de Roger Federer cuando le preguntaron por su posible retiro

A pocas semanas de que la temporada de tenis llegue a su fin, será extraño no ver esta vez el nombre de Roger Federer entre los tenistas que jugarán el Masters de Londres, el certamen que reunirá a los mejores del año. El suizo está fuera de las canchas desde enero de este año a raíz de una lesión en su rodilla derecha que lo obligó a atravesar dos operaciones. Muchos interrogantes se han generado en estos meses respecto de la continuidad de la carrera del nacido en Basilea, que el pasado mes de agosto cumplió 39 años.

Federer se hizo presente de manera virtual en un evento benéfico organizado este último fin de semana y allí respondió una serie de preguntas. Sin embargo, los periodistas a cargo de la transmisión titubearon a la hora de consultarle directamente si está cerca del retiro profesional. “Entiendo por qué no hizo esa pregunta. No quieres hacer esa pregunta, porque sabes que me pongo muy molesto, muy enojado y muy enfadado”, respondió el actual número cuatro del ranking ATP.

Rápidamente, el suizo dejó en claro que se trataba de una broma y llevó tranquilidad a sus fanáticos: “Nada ha cambiado. Todavía estoy peleando por mi regreso. Quiero volver a las canchas de tenis. Quiero jugar contra todas las leyendas de este deporte y contra los mejores jugadores. Creo que queda un poco más de mí. Y si no lo es, está bien también”.

En el 2020 Federer solo disputó el Abierto de Australia (REUTERS/Mike Hutchings)

“Definitivamente no me estoy alejando del deporte ahora. Es divertido ser un emprendedor, un filántropo, un jugador de tenis, un padre. Todas las cosas al mismo tiempo. Es toda una experiencia. Así que no, no me retiraré pronto”, reiteró por si aún quedaban dudas respecto de sus planes.

Cuando Federer confirmó que seguirá en actividad, los presentadores lanzaron un grito de celebración y exclamaron: “¡Esperamos tu regreso!”. “Sí, yo también”, finalizó el ganador de 20 títulos de Grand Slam, con una enorme sonrisa en su rostro.

En este 2020, Federer solo pudo disputar el Abierto de Australia, torneo en el que cayó en semifinales ante Novak Djokovic. Luego debió ausentarse del circuito por una lesión en su rodilla que lo obligó a atravesar una cirugía. Aunque su plan era retornar para la gira de césped -finalmente cancelada por la pandemia de coronavirus-, una recaída en su dolencia lo obligó a pasar por el quirófano una vez más y a posponer su vuelta a las canchas hasta el 2021.

