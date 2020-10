Tatiana Flores, la delantera mexicana que decidió jugar con la selección de Inglaterra y debutó con gol

A pesar de que en su momento representó a la Selección Mexicana Femenil, Tatiana Flores, hermana menor del mediocampista mexicano del Arsenal FC, Marcelo Flores, decidió jugar este jueves con la selección sub-16 de Inglaterra.

Y es que la delantera de 14 años del Chelsea FC nació en Canadá; sin embargo, es hija del futbolista mexicano Rubén Flores y sus abuelos maternos son ingleses, por lo que obtuvo la oportunidad de vestir la camiseta número 11 de “La Rosa”.

Incluso, Tatiana tuvo un debut de ensueño con las inglesas, pues fue capitana y anotó un gol.

Dicho momento, fue compartido por la misma futbolista a través de su cuenta de Instagram. Por su parte, su padre publicó una imagen de ella sonriente en los vestidores antes del encuentro, así como la foto oficial de la selección infantil.

Tatiana llegó al fútbol de Inglaterra con el Essex FC, pero en 2018, ella y sus dos hermanos, Silvana y Marcelo, firmaron con Los Gunners. Sin embargo, en junio pasado se fue con su hermana a jugar al Chelsea, de la misma ciudad: Londres.

Cabe mencionar que Arsenal es el equipo más ganador en la rama femenil del futbol británico con un total de tres títulos, mientras que Chelsea tiene dos títulos, logrados en 2015 y 2018, por lo que uno de los objetivos del nuevo equipo de las hermanas Flores es igualar a su vecino.

En 2019, esta atacante fue convocada a un par de torneos internacionales con la sub-15 de México, pero ahora parece que su futuro está con el equipo europeo.

Por su parte, Silvana también recibió una oferta de Inglaterra, pero la rechazó para continuar su carrera como seleccionada del Tri. Incluso, fue parte fundamental del equipo que consiguió el subcampeonato en la Copa del Mundo sub-17 del 2018 en Uruguay.

Este caso podría equipararse con el de Mónica y Sabina Flores, quienes son gemelas y una decidió jugar para México y otra representar a Estados Unidos.

Mientras que Marcelo sí es considerado con el conjunto azteca, pues constantemente participa en las convocatorias de selecciones juveniles y con Los Gunners se abre terreno poco a poco, pues recientemente firmó su primer contrato profesional con el club, el cual consta de cinco temporadas.

Este año el jugador de solo 17 años ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo del director técnico español, Mikel Arteta.

En entrevista para la cadena ESPN, compartió su experiencia con las estrellas del Arsenal y ser observado por el estratega español Mikel Arteta y su cuerpo técnico, en busca de poder llegar a darle una oportunidad en el futuro.

Fui a entrenar como todos los días y después mi profe vino y me dijo que iba a entrenar con el primer equipo para ayudarlos en el juego que viene esta semana. Me divertí mucho, me gustó todo, estuve jugando como extremo izquierdo contra (Héctor) Bellerín y hay un ambiente muy bueno. Todos hablaron español