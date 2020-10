“Me da mucha vergüenza”: Camilo Mayada reconoció un bajo nivel de juego en el Atlético de San Luis

Camilo Mayada reconoció un bajo nivel de juego en el Atlético de San Luis (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Atlético de San Luis está prácticamente fuera de la siguiente fase del torneo, donde se definirá al campeón de la Liga MX. El cuerpo técnico, los jugadores y ahora el capitán del equipo salieron a dar la cara para reconocer la mala temporada.

“La verdad me da mucha vergüenza la situación deportiva que estamos viviendo y en la posición que estamos. Cada uno tiene que sentirlo de esa manera y es un objetivo salir de esa posición”, comentó Camilo Mayada en conferencia de prensa.

Y es que los tuneros están en el último lugar de la tabla con 11 puntos. Aunque están a cuatro unidades del puesto 12 y poder conseguir el repechaje, tienen que ganar sus últimos dos partidos y esperar que sus rivales directos pierdan puntos.

“El objetivo ya está prácticamente inalcanzable porque se tienen que dar mucha series de resultados. Aun así, tenemos que ganar los juegos que tenemos pendientes”, comentó el ex de River Plate de Argentina.

El mediocampista uruguayo señaló que “toca asumir responsabilidades” (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

El mediocampista uruguayo señaló que “toca asumir responsabilidades”. “En el equipo sabemos que quedan dos partidos para la tabla porcentual, así que para nosotros no ha terminado esto y lo vamos a tomar muy en serio”, aseguró.

“Somos muy autocríticos y sabemos que no se ha cumplido con el objetivo general, que era entrar entre los 12 equipos que tienen una chance al título. Para nosotros eso es algo muy malo”, agregó.

Como profesionales que somos, tenemos que cerrar de buena manera el torneo, sobre todo pensando en el futuro del equipo

La franquicia colchonera tiene que medirse contra Mazatlán FC en casa y contra Puebla de visitante (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Ahora, la franquicia colchonera tiene que medirse contra Mazatlán FC en casa y contra Puebla de visitante. Ambos son rivales directos en la tabla general, así como en la tabla de cociente.

Esta última es importante para el equipo potosino, por lo que Mayada señaló que estos encuentros son vitales para no sufrir la multa por terminar en los últimos tres lugares, sanción que sustituyó al descenso deportivo. “La motivación tiene que ser conseguir la mayor cantidad de puntos para que el año que viene el equipo no tenga que pagar una multa por quedar en el último lugar”, apuntó.

Sobre la responsabilidad de la mala temporada, el sudamericano explicó que el club se preparó para conseguir la clasificación. Por ello, todos estaban buscando el objetivo y todos son responsables de la situación.

“En general, no le puedo echar la culpa a nadie. Empezando por mí, que no he estado en mi mejor versión. Es lo que más me apena a mí porque soy un jugador importante en la estructura del equipo y hay momentos que no he estado al cien”, detalló.

Aunque pueden conseguir el repechaje, los posotinos tienen que ganar sus últimos dos partidos y esperar que sus rivales directos pierdan puntos (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

El centrocampista señaló que es una percepción general de todo el equipo. “El que no va por esa línea no quiere ver la realidad. Obviamente el cuerpo técnico debe sentir la misma pena que nosotros por los resultados”, agregó.

Por último, habló de su próximo rival: Mazatlán FC. Anotó que los sinaloenses están en situaciones similares, por lo que la victoria será importante para poder salir de la complicada situación que viven.

“Es un equipo que tiene necesidades igual que nosotros. Es un partido que tenemos que pensarlo para la tabla porcentual, porque son rivales directos que el año que viene vamos a estar en la misma situación”, finalizó.

Atlético de San Luis se enfrentará a Mazatlán FC este jueves a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El partido será en el Estadio Alfonso Lastras y la transmisión televisiva será por la cadena ESPN.

