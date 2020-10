Federico Viñas, delantero estrella del Club América, dio positivo a COVID-19

En la imagen, Federico Sebastián Viñas de América. EFE/ Hilda Ríos/Archivo

Este miércoles la Liga MX informó que, luego de que se realizaran 73 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff, el Club América registró un caso positivo de COVID-19.

A través de un comunicado oficial, las autoridades de la Liga MX informaron que el jugador se reporta asintomático y se encuentra bajo supervisión del equipo médico del Club y de un neumólogo.

A pesar de que en la publicación no se dice el nombre del jugador, el delantero Federico Viñas confirmó ser el caso positivo a través de su cuenta de Instagram.

A diferencia de lo que dicen las autoridades de la Liga MX, Viñas señaló en una publicación de insta histories que “ha tenido varios síntomas, pero que al día de hoy se siente mejor”.

“Hola a todos, primero que nada, quiero informarles que he dado positivo a la prueba de COVID-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy me siento mejor. Siempre fui responsable en el tema del cuidado pero es lo que tocó”, se lee en la publicación.

Al final, el delantero americanista invita a las personas a no bajar la guardia y seguir respetando las medidas sanitarias.

Ante este panorama, se ve difícil que el uruguayo pueda ver acción ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

INFORMACIÓN EN DESAROLLO...