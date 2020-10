Los Dodgers: pese a dar positivo por COVID-19, Justin Turner celebró el campeonato de la Serie Mundial con sus compañeros

A pesar de que el jugador Justin Turner dio positivo por coronavirus (COVID-19), estuvo al lado de sus compañeros y de su familia durante la celebración del triunfo de Los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

El pelirrojo tercera base de la novena angelina tuvo que ser retirado del sexto juego de la serie ante los Tampa Bay Rays, por Edwin Ríos luego de tres turnos al bate y dos ponches.

Y es que cuando el juego estaba en desarrollo, llegaron las pruebas para detectar COVID-19 hechas a jugadores a ambos equipos y la de Turner dio positivo.

De acuerdo a los primeros reportes, el jugador de 35 años de edad fue llevado de inmediato al hotel para ser aislado. Incluso, Justin agradeció en su cuenta de Twitter a quienes se preocuparon por él tras darse a conocer su resultado.

Me siento genial, no tengo ningún síntoma. Acabo de experimentar todas las emociones que puedas imaginar. ¡No puedo creer que no pueda estar ahí afuera para celebrar con mis muchachos! Estoy tan orgulloso de este equipo e increíblemente feliz por la ciudad de Los Ángeles