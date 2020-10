10 frases de Bartomeu: por qué no dejó ir a Messi, su enojo por el VAR y cuándo se votará por su salida del Barcelona

Josep Maria Bartomeu se mostró confiado de cara al voto de censura que podría sacarlo de las oficinas del Camp Nou (Reuters)

Este lunes, la junta directiva presidida por Josep Maria Bartomeu aprobó el presupuesto de la temporada y al término de la reunión el mandatario dialogó con la prensa sobre lo que será su futuro al frente del club teniendo en cuenta que lo único que falta es fijar fecha para votar el referéndum exigido por los socios para decidir su salida.

El máximo responsable de la institución explicó que, si bien por estatuto el voto de censura debería realizarse el 1 y 2 de noviembre, ellos consultaron formalmente al Procicat, plan de protección civil de la Generalitat de Cataluña que determina las normas para gestionar la pandemia, sobre si era posible postergarlo para el 14 y 15 de noviembre para preparar así un protocolo más adecuado teniendo en cuenta la situación sanitaria de la región.

Así lo confirmó Bartomeu, quien detalló que el plan es que haya varias sedes para poder votar y que el Camp Nou no sea el único centro al que acudan los socios, para evitar aglomeraciones. “Esta junta directiva está perpleja ante las decisiones contradictorias del Govern de la Generalitat de Catalunya. Salvaguardar la salud de las personas es incompatible con estrategias partidistas”, insistió.

Bartomeu podría estar atravesando sus últimas horas como presidente del Barcelona (EFE)

En este sentido, el presidente informó: “La junta directiva se volverá a reunir cuando tenga una respuesta de las Conselleries de Interior y Salut sobre si el referéndum del voto de censura se puede celebrar el 1 y el 2 de noviembre en una sola sede, el Camp Nou, después de que no se nos haya dado permiso para hacerlo el 15 y el 16 de noviembre de forma descentralizada”.

“Tenemos el máximo respeto para los 20.000 socios que dieron su firma para el voto de censura y el club en ningún momento intentó paralizar el recuento de las firmas. En todo momento cumplimos los plazos que marcan los Estatutos del club. Simplemente dimos conocimiento a la Guardia Civil de unas sospechas que tuvimos en algunas de las firmas. El proceso del Voto de Censura ha sido muy ejemplar hasta el momento”, consideró el presidente.

Con respecto a los rumores sobre su dimisión que circularon el fin de semana, fue categórico: “No he pensado en dimitir. Creo que se está construyendo un buen proyecto y estoy seguro que vamos a ganar más de un título”. Además, agregó: “Sería un mal momento dejar al Barça con una gestora, que no podría tomar decisiones que tomamos nosotros día a día”.

Las viejas épocas en donde Josep Maria Bartomeu y Lionel Messi podían darse la mano (Reuters)

En la conferencia, los periodistas insistieron mucho sobre el conflicto con Lionel Messi que explotó hace meses y que casi acaba con el argentino fuera del club. “En el caso de Leo y todo el equipo, estábamos enfadados porque queríamos resultados diferentes. Es bueno cabrearse porque quiere decir que hay ambición y ganas. Había una cláusula con el 10 de junio de fecha límite para dejar el club de forma unilateral. Messi sigue como jugador del FC Barcelona y espero que por muchos años, que se retire en el Camp Nou”

Sobre ese aspecto se mostró molesto por algunas versiones que circularon por ese entonces: “Leo Messi tenía un contrato en vigor porque había caducado la opción de rescisión. Decidí no hacer manifestaciones en esos días, no lo haré ahora. Se me acusó de intentar forzar un traspaso por cuestiones económicas, para salvar los números. No es cierto. Preservé los intereses del club. Este equipo, con Leo Messi, recuperará la ilusión. Había que tomar decisiones aceptando un importante desgaste”.

También aprovechó para agradecer a Ronald Koeman, actual entrenador del primer equipo, quien arribó tras la salida de Ququie Setién y la derrota 8 a 2 ante el Bayern Múnich: “Koeman ya está dejando huella. Quiero agradecerle por haber aceptado el cargo en condiciones complejas. Sus éxitos serán los nuestros”.

El Barcelona hizo oficial su petición a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para unificar conceptos con respecto a la utilización del VAR ya que comprende que se ha visto perjudicado en algunos encuentros, sobre todo en el clásico del fin de semana ante el Real Madrid, cuando la tecnología intervino para cobrar un polémico penal de Clement Lenglet a Sergio Ramos por una sujeción de camiseta.

“Vamos a defender los intereses del Barcelona y lo vamos a mirar a partir de hoy y mañana. En el VAR tuvimos otra comprobación del criterio que llevamos tiempo solicitando y hacemos un llamamiento para una reflexión conjunta de los equipos profesionales. Como dice Koeman, en unos partidos no puede ser una de una manea y, en otros de otra. El penalti del otro día, que para unos fue y otros no, cambió el signo del partido”

Por otra parte, el presidente se mostró confiado con respecto al conflicto que tiene con el actual plantel por su intento de reducir los sueldos como parte de una medida para paliar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Vale recordar que los cuatro capitanes, Piqué, Messi, Busquets y Sergi Roberto, firmaron una carta hace algunos días rechazando la rebaja.

“No hablamos de reducción salarial de los jugadores, sino de adecuación salarial en base a los ingresos del club. Hemos hecho pactos particulares con algunos jugadores de fútbol, baloncesto o balonmano. Esta adecuación creo que acabará bien. En la mesa de negociación todo el mundo hará lo mejor para que el club tenga sostenibilidad y futuro. Para que el club pueda adecuar los gastos a unos ingresos muy reducidos. También tenemos incógnitas de si habrá confinamiento, de si las competiciones se pararán...".

En conclusión, Bartomeu no puso fecha oficial para el voto de censura aunque adelantó que esperará la decisión de las autoridades catalanas para anunciarlo. En caso de que desde la Generalitat confirmen el 1 y 2 de noviembre como los días en el que los socios deberán decidir sobre su futuro, él convocará a una reunión de comisión para ver cómo avanzar, aunque no piensa en renunciar.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Más problemas para el Barcelona: se confirmó la lesión de una de sus figuras

La desconocida historia del día que Lionel Messi salvó del descenso al Barcelona

El árbitro del clásico entre Barcelona y Real Madrid cometió un insólito error en la planilla del partido

La carta con la que Bartomeu pidió que se posterguen las fechas de la votación que podría decidir su futuro