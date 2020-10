“Contento por una oportunidad más”: Julio Urías se dice listo para abrir el cuarto juego de la Serie Mundial

Julio Urias en conferencia de prensa previa a su participación en la Serie Mundial (Foto: Captura de pantalla Facebook@mlbmexico)

Julio Urías, el serpentinero originario de Culiacán, se encuentra listo para aparecer en el partido número 4 de la serie contra los Tampa Bay Rays. En esta edición de playoffs superó la marca de duelos ganados en una misma postemporada, impuesta por Fernando Valenzuela, con su relevo de tres entradas en el partido que le permitió a la novena californiana volver a la Serie Mundial. Con ello, tendrá la oportunidad de extender la marca en caso de colgarse la victoria este sábado 24 de octubre.

Después de la derrota sufrida en el segundo juego de la Serie Mundial, Dave Roberts, el mánager de Los Angeles Dodgers, anunció a Walker Buehler para la apertura del juego número tres y confirmó al mexicano como abridor para el cuarto duelo. En la mayor parte de sus apariciones de la temporada lo hizo como relevo, sin embargo tendrá una participación estelar en la presente edición del Clásico de Otoño.

Aunque la estrategia es distinta para cada papel, el mexicano considera tener experiencia como pitcher abridor y como relevista. “Obviamente el plan o la rutina es completamente diferente, con más pensamiento, con más noción de lo que tengo que ir a hacer. Entonces, obviamente, las dos me gustan, el bullpen me gusta, me gusta abrir. Ya tenemos poquita experiencia en los dos, entonces la verdad contento por una oportunidad más y a esperar el día de mañana”, declaró en conferencia de prensa a un día de su participación.

El mexicano retiró a nueve bateadores en su última aparición y metió a Dodgers a la Serie Mundial (Foto: Reuters)

En su última aparición como primer lanzador, el mexicano de 24 años logró una victoria que ayudó a su equipo a recortar la ventaja obtenida por los Atlanta Braves en el duelo divisional. Tras cinco entradas realizó 101 lanzamientos, recetó cinco ponches y permitió tres hits y un cuadrangular que derivó en una carrera.

Su labor en la lomita aquella noche se vio facilitada por el determinante poder de bateo de su equipo. Apenas en la primera entrada, los Dodgers continuaron con la tendencia anotadora de las últimas entradas del juego anterior y consiguieron 11 carreras. Una más llegó en la segunda entrada y las 15 se completaron en el tercer rollo. Corey Seager impulsó tres carreras gracias a sus tres hits y sus dos home run, uno de ellos fue de grand slam y coronó las anotaciones en la primera entrada.

Acerca de la labor a la ofensiva y defensiva de sus compañeros de equipo, el sinaloense declaró que “Es que es algo, como jugador, que siempre te va a marcar para tu carrera. Nunca se te va a olvidar estar en este clubhouse, con este tremendo equipo tan talentoso, es él (Mookie Betts) es Seager, es Bellinger y bateando son unos monstruos todos”.

Julio Urías y Víctor González forman parte del roster de los Dodgers que buscará sumar terminar con un sequía de 32 años sin ganar un título (Foto: Twitter@LosDodgers)

Su última participación fue como relevista en el juego siete frente a la novena de Atlanta. Apareció en la séptima entrada y se encargó de guardar la ventaja de una carrera anotada por Cody Bellinger por la vía del cuadrangular. Urías retiró a nueve bateadores y el cuadro de Los Angeles Dodgers ingresó una vez más a la Serie Mundial.

Con la próxima participación de Julio Urías en la postemporada, también se convertirá en el cuarto pitcher mexicano en abrir un partido del Clásico de Otoño. Fernando “El Toro” Valenzuela, con la misma novena, fue el primero en conseguirlo en 1981. Jaime García imitó la acción en 2011 con los Cardinals y el último en conseguirlo fue José Urquidy, con la novena de los Astros de Houston, el año pasado.

La novena de Los Ángeles buscará romper con la sequía de 32 años sin ganar el título máximo de la Major League Baseball.

