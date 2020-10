“No importa la situación, hay que dar el 100%”: el mexicano Julio Urías está listo para forjar su propia leyenda en la Serie Mundial

Julio Urías fue firmados por los Dodgers en en 2012 y en 2016 hizo su debut con la organización (Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

“Hay que esperar tu momento, el equipo me ha llevado de una forma en la que hay que tener paciencia y ellos son los que saben. El momento se me dio ese día, tuve su confianza y pude hacer el trabajo”, refiere Julio César Urías, pitcher de Los Ángeles Dodgers, en relación con el proceso que ha llevado con la organización.

El beisbolista colaboró el 18 de octubre para que la novena esté en la Serie Mundial, tras mostrar temple y control durante los tres últimos innings en el séptimo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Julio firmó con los Dodgers en el 2012 y debutó el 27 de mayo del 2016.

“Sabía que era algo difícil, pero no imposible […] tenemos a los mejores jugadores y te enseñan a enfrentar esos momento difíciles”, explica en conferencia de prensa, además, que lo mostrado en el Globe Life Field es la mentalidad con la que siempre sale a lanzar.

Aquella noche, sumó su sexta victoria en postemporada en la MLB. La marca del mayor número de victoria en dicha instancia para un lanzador mexicano le pertenecía al emblemático Fernando Valenzuela (5-1).

Julio Urías disputará su segunda Serie Mundial con los Dodgers (Foto: Twitter@LosDodgers)

Aunque Julio César refiere que está disponible para cualquier momento en el que sea requerido por el equipo, acepta que le resultó extraño que le indicaron que iba salir en el noveno inning.

“Tenemos a Kenley Jansen, confiamos en él, pienso que nos ayuda y es un ejemplo para todos nosotros. Uno puede salir en el noveno inning y hacer su trabajo porque mira lo que hace. Uno tiene esa experiencia por él, siempre nos está ayudando. Me extraño, pero cuando me dijeron, pensé que me había tocado la oportunidad, habría que enfocarse para salir a sacar tres outs, porque era lo que importaba esa noche”, relata.

Cabe señalar que durante la temporada regular sumó 10 aperturas (3-0). Para los playoffs, el manager Dave Roberts lo ocupó en tres juegos como relevo y tuvo una apertura, pero es un papel que ha desempeñado en años pasados.

“No importa la situación, el rol, hay que dar el 100% y aportar con lo que uno sabe hacer”, menciona el chico de 24 años. “Ya me conocen y tengo experiencia en esas situaciones. Estoy listo para lo que sea y uno ya sabe cómo tiene que trabajar. Es parte de la rutina, la verdad”.

Julio Urías refiere que está listo para cuando la situación en la que el equipo lo requiera (Foto: Tim Heitman-USA TODAY Sports)

Su récord es de 4-0, que lo ubican como el pitcher con más victorias en la presente postemporada de las Grandes Liga y un promedio de carreras limpias de 0.56.

De acuerdo con la MLB, esa cuarta actuación del mexicano de por lo menos tres innings y, al menos una o menos carrera permitida, lo incluye en una lista de cuatro lanzadores con la misma marca en las últimas dos décadas.

El pitcher acumula 16 entradas lanzadas y sólo ha permitido dos carreras, siete hits, ha dado tres bases por bola y ha ponchado a 16 rivales.

La presente Serie Mundial será la segunda que va a disputar Urías con el representativo de Los Ángeles. La experiencia previa fue cuando enfrentaron a Boston Red Sox y pierden por cuando perdieron 4-1, en el 2018.

Julio Urías y Víctor González forman parte del roster de los Dodgers que buscará sumar terminar con un sequía de 32 años sin ganar un título. Ambos firmaron con el equipo en el 2012 (Foto: Twitter@LosDodgers)

Urías Acosta puntualiza que esa primera experiencia fue bonita, y en relación a la presente Serie Mundial espera que se les “dé el béisbol para salir victoriosos”.

Los Dodgers busca poner fin a una sequía de 32 años sin ganar un título en la MLB, para ello deberá superar a los Tampa Bay Rays.

