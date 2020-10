Adil Rami habló sobre su relación con Pamela Anderson y se defendió de las acusaciones por violencia de género

Anderson y Rami estuvieron envueltos en una relación de idas y vueltas - The Grosby Group

El futbolista francés Adil Rami y la modelo estadounidense Pamela Anderson protagonizaron un intenso y mediático noviazgo, el cual comenzó en 2017 después de que ambos se conocieran durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco.

La relación parecía ir de maravilla. Ambos hacían públicas sus vacaciones y sus encuentros a través de las redes sociales hasta que en septiembre del 2018 el portal norteamericano TMZ anunció la separación.

Meses más tarde, el mismo sitio informaba que se habían reconciliado después de varios idas y vueltas a pesar de los consejos que ella había recibido de su familia y finalmente, en junio del 2019, la reconocida actriz confirmaba la ruptura total con el jugador a través de un duro mensaje en las redes sociales en el que lo acusaba de “narcisista, monstruo y sociópata”.

Poco más de un año después, el ex defensor del Valencia y Sevilla, entre otros, desmintió todas las acusaciones en su contra.

El futbolista habló sobre las acusaciones en su contra /The Grosby Group

Con motivo de la presentación de su libro “Autopsia”, el francés le concedió una entrevista al diario francés Le Figaro. Fue allí en donde habló de aquel posteo que realizó la modelo para anunciar su separación.

“Sé lo que quiso hacer al acusarme de eso. Cuando alguien habla primero en las redes sociales, siente que dice la verdad absoluta. Quería aplastarme. Nunca presentó una denuncia porque nunca pasó nada de eso. Tengo vídeos y fotos que pueden desmentir lo que dijo. Se acabó y ya no quiero que se me relacione con ella”, explicó.

En aquel entonces, cuando Anderson hizo público su padecimiento en su cuenta de Instagram, el jugador no tardó en emitir un descargo por la misma vía: “No tengo otra opción, lo siento. Me quedé callado porque estoy sorprendido (...) Pero tengo demasiado en mi corazón. Lo haré simple y súper claro, no comentaré detalles de nuestra vida con Pamela, pero quiero decirles que estas acusaciones de violencia son completamente falsas y no puedo dejar que esto pase. Quienes me conocen saben quién soy y mis valores (...) Si ella quería lastimarme, eligió bien. Ella sabe que mi compromiso con la causa de la violencia contra las mujeres es algo realmente importante para mí (...) usar mentiras sobre la violencia para dañarme va demasiado lejos y es injusto”.

La publicación de Pamela Anderson en Instagram

Después de varias idas y vueltas, la protagonista de la famosa serie “Baywatch” había anunciado su separación con un comunicado en el que aseguraba que sus últimos dos años habían sido “una gran mentira”.

“Fui estafada. Estoy devastada al descubrirlo viviendo una doble vida. Los narcisistas no cambian. Los sociópatas no cambian. Lo ha intentado todo. Ha enviado flores, cartas... No las he aceptado. Tengo un guardaespaldas porque me asusta. Me ha hecho daño y me ha amenazado muchas veces”, revelaba.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las revelaciones que Adil Rami le hizo a sus compañeros sobre su intensa relación con Pamela Anderson

Escándalo en el tenis: una estrella se fugó de Rusia con su esposa y su hijo de ocho meses tras dar positivo por COVID

Perdió sus extremidades por una enfermedad y se transformó en un ícono deportivo: la conmovedora historia de vida de una atleta paralímpica