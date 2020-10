El Getafe cambiará su nombre para recibir al Barcelona de Messi

El Getafe se cambia el nombre para recibir al Barcelona de Messi

El Getafe tuvo un comienzo prometedor en La Liga de España. El conjunto madrileño sumó 7 puntos en sus primeros 4 compromisos, producto de las victorias ante el Osasuna (1-0) y Betis (3-0), el empate con Alavés (0-0) y la única derrota frente a la Real Sociedad (3-0) en su última presentación.

Sin embargo, el próximo sábado a las 16 (horario de Argentina) el combinado liderado por José Bordalás, que tiene entre sus filas al ex River Leandro Chichizola, afrontará un duro partido frente al Barcelona de Lionel Messi. Por lo tanto, para dicho duelo la institución lanzó una curiosa iniciativa que se basa en el cambio de nombre del club.

“Durante años nos habéis llamado cariñosamente El Geta. Pero en esta temporada tan difícil, queremos pediros algo: que uséis la otra mitad de nuestro nombre. Este 17 de octubre nos cambiaremos el nombre para recordar lo único que no podemos perder. De parte de un club que si algo tiene, es ésto”, refleja el emotivo spot que publicó la entidad capitalina con la misión de reforzar la Fe en el equipo.

Además, en sus redes sociales la institución emitió un comunicado con el argumento que impulsó la campaña: “El Getafe Club de Fútbol se cambia de nombre para pedirle al mundo que no pierda la Fe. La situación que nos ha tocado vivir a nivel mundial, está siendo excepcional y el Getafe CF no puede permanecer impasible, por lo que ha decidido mandar un mensaje positivo al mundo, ya que si algo ha demostrado la historia, es que somos capaces de superar cualquier adversidad, por este motivo el Club quiere pedirle al mundo que no pierda la Fe, ya que este es capaz de hacer cosas increíbles”.

En un contexto complejo a base de la pandemia de coronavirus, de la cantidad de rebrote que se dio en el país ibérico y de la crisis económica que azotará a gran parte del planeta, desde el humilde club madrileño se las ingeniaron para transmitir un video esperanzador.

Además de la situación global, el Getafe (a partir de ahora Fe) recibirá en el Coliseum Alfonso Pérez a la potencia de Cataluña, que tendrá entre sus titulares al mejor jugador del mundo junto a otros intérpretes de jerarquía como Ansu Fati, Coutinho, Busquets, Piqué y Jordi Alba, entre otros.

Como la fecha será después de la doble jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi llegará con el cansancio que le implicaron los viajes a La Paz y los partidos frente a Ecuador y Bolivia. De todos modos, el astro rosarino llegará en óptimas condiciones para ponerse la Diez en el conjunto que dirige Ronald Koeman. Incluso en las últimas horas desde Europa confirmaron que el capitán de la selección argentina arribó a la capital catalana y el jueves se reincorporará a los entrenamientos del Culé.

La Pulga aterrizó con su avión privado cerca de las 16 (11 de la Argentina) en el aeropuerto El Prat de Barcelona después de casi once horas de vuelo, desde la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

La delegación del seleccionado argentino viajó completa de La Paz a Santa Cruz y allí se dividieron en tres aviones: uno con destino Madrid, otro a Buenos Aires y el de Messi hacia la ciudad condal.

Según el portal del diario Sport, Messi compartió el viaje con el delantero Lautaro Martínez, quien tiene como destino Italia, para reintegrarse al Inter de Milán.

Luego de los triunfos contra Ecuador (1-0) en Buenos Aires y Bolivia (2-1) en la altura de La Paz, el crack rosarino tendrá el día libre y mañana se reincorporará a los entrenamientos del plantel blaugrana.

Para contar con la mayoría de los futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Ronald Koeman programó la práctica para la tarde, a partir de las 17:30 (hora de España).

Barcelona visitará el sábado a Getafe por la sexta fecha de La Liga española; después debutará en la Champions League contra Ferencvárosi de Hungría, el martes 20 en el Camp Nou; y el sábado 24 jugará el clásico ante el Real Madrid, nuevamente como local.

