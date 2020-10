La decisión que tomaron los Lakers para homenajear a Kobe Bryant en el juego 5 de las finales de la NBA

Los Ángeles Lakers eligieron una vestimenta especial para el juego 5 de las finales de la NBA (Kim Klement-USA TODAY Sports)

Hoy puede ser un gran día para Los Ángeles Lakers. Con la ventaja de 3-1 en la final de la NBA frente al Miami Heat, LeBron James y compañía están a un paso de darle un nuevo título a una de las franquicias históricas de la liga de básquet más importante del mundo.

A sabiendas de que puede ser una jornada especial, los Lakers decidieron hacer un homenaje a Kobe Bryant, el ídolo del equipo que murió en enero de este año en un accidente de helicóptero. En el partido de esta noche, llevan una indumentaria totalmente negra (con detalles mínimos en amarillo y violeta), que hace alusión al apodo de Black Mamba con el que se conocía al basquetbolista trágicamente fallecido.

Los Lakers rinden homenaje a Kobe Bryant (Kim Klement-USA TODAY Sports)

Esta no es la primera vez que el conjunto de Los Ángeles decide utilizar esta equipación que recuerda a Kobe. Ya lo hicieron previamente en cuatro encuentros de los playoff y en cada uno de ellos obtuvieron victorias. También llevaron el atuendo negro en el segundo partido de la serie ante Miami y, aunque la idea era volver a usarlo en un eventual séptimo partido, se eligió llevarlo en este quinto choque debido a que podría ser el definitivo.

En la senda de los homenajes a Bryant, Anthony Davis fue más allá y al atuendo elegido por el equipo le agregó unas zapatillas doradas en honor al ganador de cinco anillos de la NBA con la franquicia angelina.

Las zapatillas de Anthony Davis (@Lakers)

La decisión de llevar la indumentaria negra se suma a una larga lista de homenajes que han hecho los Lakers y sus jugadores en la actual temporada de la liga de básquet más importante del mundo. En el cuarto partido de la serie final, por ejemplo, LeBron James lució una camiseta con la foto de Bryant, el mensaje “More than ever with love” (más que nunca con amor) y los años 1979-2020, correspondientes al nacimiento y la muerte de Black Mamba.

Kobe Bryant murió a los 41 años en un accidente aéreo ocurrido el pasado 26 de enero. La estrella de la NBA viajaba con otras ocho personas en su helicóptero privado Sikorsky S-76 cuando se desplomó sobre la ciudad de Calabasas, ubicada en el condado de Los Ángeles, California. Esta noche, Los Ángeles Lakers buscará sellar la serie ante Miami Heat para alzarse con el título y dedicárselo a su máximo ídolo histórico.

