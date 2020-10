La inflexible política de la NFL del uso del cubrebocas ante la inminente presencia del COVID-19

Sean McVay fue multado por no usar de forma correcta el cubrebocas (Foto: Rich Barnes-USA TODAY Sports)

La NFL ha buscado que los protocolos sanitarios se cumplan, con el fin evitar posibles contagios. De forma particular, ya impuso multas por no usar el cubrebocas o por portarlo de forma incorrecta.

Hasta ahora, por las sanciones impuestas por incumplir los protocolos del uso del cubrebocas asciende a un total de USD 1.4 millones, pero la cifra podría ascender hasta USD 2.4 millones-

Los entrenadores en jefe que ya fueron por la liga son: Jon Gruden (Las Vegas Raiders), Sean Payton (New Orleans Saints), Sean McVay (Rams) y Vic Fangio (Denver Broncos), con USD 100,000. Además, cada equipo fue sancionado con USD 250,000, de acuerdo con información de ESPN.

También han incumplido con la medida Pete Carroll (Seattle Seahawks), Kyle Shanahan (San Francisco 49ers), John Harbaugh (Baltimore Ravens). Cabe señalar que de los antes mencionados, apelaron la multa el pasado 27 de septiembre.

La NFL ha enviado documentos a los 32 equipos para recordarles sobre el personal que debe portar las mascarillas durante el juego (Foto:Joe Nicholson-USA TODAY Sports)

Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de la NFL, informó en un comunicado que las multas podrían escalar a una suspensión indefinida para entrenadores, jugadores o miembros del staff o incluso una franquicia podría perder selecciones del draft.

En el protocolo sanitario de la NFL se establece que todo el personal de un equipo debe utilizar mascarilla. Por ejemplo, durante los traslados a otras sedes de juegos y en las instalaciones.

Para los jugadores, las excepciones se aplican en un juego y los entrenamientos, mientras que durante un partido los entrenadores, miembros del staff y personal médico que permanece en el área de las bancas deben usar cubrebocas. En el caso de los oficiales de campo usan mascarilla y guantes durante el encuentro.

La liga emitió un primer memorándum el 14 de septiembre en el que hizo énfasis sobre el uso del cubrebocas, particularmente de los entrenadores en jefe y el resto del personal que permanece en el campo durante un partido.

La multa a los entrenadores por no portar bien o quitarse el cubrebocas es por USD 100,000 y al equipo por USD 250,000 (Foto: Paul Rutherford-USA TODAY Sports)

Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de la NFL, exhortó en el documento a cumplir con el uso del cubrebocas, ya que el incumplimiento implica sanciones contra la persona y/o la franquicia.

“Ser descuidado o ignorar los requisitos de cubrirse la cara y de distanciamiento físico pondrá en riesgo la temporada 2020”, enfatizó Vincent.

En el caso de los jugadores, la multa por no usar mascarilla, según información de CNBC, tiene una escala progresiva y la multa máxima es de USD 14,650. Aunque también se incluyen multas por no realizarse la prueba de detección de COVID-19 (los equipos pueden sancionar a la persona con un máximo USD 50,000), el no usar un dispositivo que advierte a los jugadores que muy cerca de otra persona o rastrear contactos, en caso de que alguien da positivo (penalización máxima es de USD 14,650)

Número de casos positivos

Sólo dos ligas profesionales estadounidense optaron por jugar en una sola sede, con lo cual evitaron los traslados y que los jugadores tuvieran contacto con otras personas, como fue en el caso de la NBA y NHL.

Los Tennessee Titans suman 14 casos positivos por coronavirus (Foto: Brad Rempel-USA TODAY Sports)

Hasta ahora, la NFL reporta un total de 20 casos positivos, 12 de los cuales corresponden a jugadores. El mayor número se concentra en los Tennessee Titans con 16, situación por la que se suspendió el duelo que tenían programado contra Steelers.

Al registrarse un caso o positivos en New England Patriots y otro en Kansas City Chiefs se reprogramó el duelo.

Tras dicha situación, la liga y el sindicato de jugadores acordaron que las pruebas de COVID-19 se aplicarán diario excepto los días de juego, las cuales serán obligatorias para deportista e integrantes del staff. Los test también se aplicarán duras las semanas de descanso.

En caso de que un jugador se oponga a realizarse la prueba en una primera ocasión le generará una sanción por 50,000. Pero si reincide, la multa será la suspensión de un partido sin derecho de salario y el evadir pruebas por una tercer o más ocasiones ocasionará un castigo más severo.

En caso de que un jugador o miembro del staff no se presente a una prueba sin previa autorización, deberá presentar cinco pruebas PCR con resultado negativo, previo a que se le permita el acceso de las instalaciones del equipo.

