La posibilidad para Red Bull Racing en medio de la crisis que pone en jaque su poderío en la Fórmula 1: ¿vuelve a tener motores Renault?

La Fórmula 1 vive constantes modificaciones, repentinos giros dramáticos y hechos que cambian el panorama de un suspiro. Lo ocurrido en las últimas horas entre Red Bull Racing y Honda es un nuevo capítulo de tensión en la categoría más importante del automovilismo. La empresa asiática anunció su partida para finales de 2021 y una de las escuderías más pujantes de la última década entró repentinamente en una de las crisis más profundas de sus breve –pero exitosa– trayectoria.

Mientras desde la compañía de bebidas energéticas se toman un tiempo para decidir qué pasos seguir y evalúan cómo solucionarán la incorporación de un nuevo motor, la figura que quedó en el centro de la escena es la de Renault Sport y, principalmente, la de su director Cyril Abiteboul.

Red Bull y Renault fueron socios felices desde 2007 hasta el 2018. Conquistaron cuatro títulos de constructores juntos y tres segundos puestos. La salida inesperada de los comandados por Christian Horner generó una grieta entre ambas escuderías hace dos años. Sin embargo, hoy en día Renault estaría obligado a proveerle motores a sus rivales por las reglamentaciones.

Los reflectores, entonces, se posaron sobre Abiteboul: "Puedo confirmar que no hubo absolutamente ninguna conversación hasta este momento”. Las declaraciones que compartió el sitio especializado MotorSport ponen en escena a una de las figuras más esperadas en medio de esta crisis que vive Red Bull. "Estamos en la categoría, conocemos muy bien el reglamento y tenemos toda la intención de cumplir con el reglamento y con nuestras obligaciones”, reconoció el francés que comanda el team Renault.

Cyril y Horner fueron los grandes protagonistas de la edición 2018. De socios, a enemigos. Ahora, podrían tener que sentarse cara a cara nuevamente ante la pérdida del motorista por parte de Red Bull. Abiteboul reconoció que sería “incómodo” reencontrarse con sus rivales dada la historia reciente, pero aclaró: "Obviamente tenemos que mirar por el deporte. Y creo que todavía estamos muy lejos de tener que cruzar ese puente. No creo que Red Bull no tenga algún plan alternativo. Claramente deben haber sido conscientes de que esto iba a pasar. Helmut (Marko) y Christian tienen muchos recursos y soluciones. ¡No espero que nosotros seamos su Plan A!”.

El reglamento de la FIA obliga al fabricante de motores con menor cantidad de clientes a proveerle el material a un contrincante que no tenga otra opción. Mercedes acumula otros tres equipos además del propio (McLaren, Aston Martin y Williams), mientras que Ferrari suma otros dos más allá de su escudería (Haas y Alfa Romeo). De este modo, Renault sólo se proveería a sí mismo.

“Obviamente hay un proceso a seguir, tienen que solicitarlo, y aún no lo han hecho. Y en segundo lugar, hay circunstancias muy específicas, incluido el momento, para que eso suceda. Y todavía estamos bastante lejos de esa ventana, que es en la primavera del próximo año. Sabemos que en la F1 pueden suceder muchas cosas en un tiempo muy limitado, y la primavera de 2021 aún está muy lejos. Pueden pasar todo tipo de cosas. Como digo, cumpliremos con cualquier obligación que pueda surgir de esta situación”, explicó Cyril.

Desde la empresa francesa dejaron en claro que más allá de todo esperan no tener que volver a asociarse con Red Bull. "Supongo que será solo en este momento en el que se discutirá si Red Bull no encuentra una solución, que realmente espero que no sea la situación”, señaló ante Reuters Abiteboul sobre la ventana de mayo próximo que será la que marcará el camino a seguir por Red Bull en 2022.

En medio de todo lo ocurrido, el líder de Renault reconoció que no se sorprendió demasiado con la salida de Honda y marcó un detalle que podría generar preocupación en la entidad de bebidas energizantes: “todos” están avanzando en el diseño del motor de 2022.

“Sabemos que siempre es algo que puede suceder. Tenían que confirmar su posición después de 2021 y la falta de confirmación ya era una señal. Porque si veo lo avanzado que ya estamos todos en el diseño del motor de 2022, supongo que su falta de confirmación era una pista”, detalló.

