México tendrá segundo partido en Holanda: Argelia será el otro rival para el Tri en la fecha FIFA de octubre

Argelia será el otro rival para el Tri en la fecha FIFA de octubre (Foto: Suhaib Salem/ Reuters)

La selección mexicana de fútbol confirmó a un nuevo rival para su preparación, luego del parón por la contingencia de COVID-19. El combinado de Argelia será quien participe en la pequeña gira que tendrá el Tri por Europa.

Por medio de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció el tercer partido amistoso del Tricolor en este año. El encuentro contra Argelia será el 13 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

El duelo contra la selección africana se llevará a cabo en el Cars Jeans Stadium en La Haya, Holanda. Además, será el segundo partido de los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino en suelo europeo en este año.

Este miércoles 30 de septiembre, el Tricolor se medirá contra Guatemala en el Estadio Azteca (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

El primero será contra su similar de Países Bajos, encuentro que será en el Estadio Johan Cruyff en Ámsterdam. Este amistoso será el 7 del mismo mes a las 13:45 horas (tiempo del centro de México).

A su vez, será el tercer partido de la selección en el 2020, ya que este miércoles 30 de septiembre, el Tricolor se medirá contra Guatemala en el Estadio Azteca a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Argelia es el campeón de la Copa Africana de Naciones 2019 y solamente se han enfrentado una vez contra el combinado azteca. Este enfrentamiento fue en el Cuadrangular Internacional México 85, juego que ganó el conjunto Tricolor por 2-0.

Bajas para el cuadro del Tata

Guillermo Ochoa tiene una lesión muscular del sóleo de la pierna izquierda (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Para este primer partido contra Guatemala, el técnico argentino no contará con dos futbolistas. Ambos jugaron en la jornada 12 de la Liga MX y se perderán el encuentro por diferentes lesiones.

Así lo dio a conocer la dirección general deportiva de la selección en un comunicado de prensa. “Iván Rodríguez, jugador del Club León y Guillermo Ochoa, del Club América, causan baja de la convocatoria de la Selección Nacional de México para la concentración y partido contra Guatemala”, señaló el organismo.

La dirección general informó que el mediocampista esmeralda presentó un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. En cambio, el portero azulcrema tiene una lesión muscular del sóleo de la pierna izquierda.

Estas lesiones no sólo afectaron a la selección, sino que sus respectivos equipos se quejaron por lo mismo. Hasta hubo un escándalo por parte de las Águilas, ya que su técnico Miguel Herrera expresó su enojo por el microciclo de la semana pasada.

José Iván Rodríguez presentó un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

“Lo de Memo fue por prestarlo a la selección, por eso no me gusta prestar jugadores a la selección. Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, ¿por qué nosotros sí? Voy a hablar con Santiago (Baños, directivo de América) porque parece que estos trabajos extra no dejan nada a los clubes, claro que estoy molesto porque nos entregan a los jugadores cansados”, dijo el Piojo en conferencia de prensa.

Además, de mostrarse molesto con un reportero porque “no sabía” lo que pasaba internamente, aseguró que sus otros seleccionados estaban cansados para el partido contra Cruz Azul.

“Jorge (Sánchez) me aguantó los 90 minutos pero ya estaba cansado. (Sebastián) Córdova ya no tenía piernas, pero aún así creo que el equipo cerró bien el partido”, apuntó el estratega azulcrema, que se molestó por los cuestionamientos de la prensa tras el empate a cero en el Estadio Azteca.

Ignacio Ambriz, estratega de los Panzas Verdes, también mostró su inconformidad, aunque fue más mesurado que su homólogo. “Lo único con lo que me voy fastidiado es que Iván salió lesionado”, apuntó en conferencia, luego de la victoria contra Atlético de San Luis (0-2).

