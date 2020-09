Los apuntes del Tata: las opiniones Gerardo Martino sobre el presente y futuro de la selección mexicana

El técnico argentino dio respuesta a los temas más polémicos del Tricolor que se han discutido en las últimas semanas (Foto: EFE)

Este jueves, Gerardo “Tata” Martino reveló su convocatoria para el partido amistoso entre México y Guatemala. El primer encuentro del Tricolor vino con muchas sorpresas y algunas polémicas en la previa.

Las pesadas preguntas de los medios cayeron sobre el entrenador argentino en la conferencia. Con su estilo, el seleccionador del Tri respondió a los temas más importantes que se discutían en la prensa desde que inició su microciclo.

El primero de ellos fue la negativa de los futbolistas aztecas para asistir a las convocatorias de la selección mexicana. “La responsabilidad se debe de ver con todos, la verdad es que es muy difícil de imaginar por qué uno rechazaría ser jugador con la selección”, comentó.

Y es que, para este miniproceso, Luis “Chapo” Montes anunció su retiro de la selección. Sin embargo, ya son varios jugadores que rechazan convocatorias, como Carlos Vela, Javier “Chicharito” Hernández o Jesús “Tecatito” Corona.

Luis “Chapo” Montes anunció su retiro de la selección (Foto: Tim Heitman/ USA TODAY)

“A menos que vean un caos y falta de respeto en el Tricolor, poca calidad de trabajo, a menos que vean situaciones anormales, todo lo demás es una cuestión de dar, es muy difícil venir a la selección y no dar, a la selección se viene a ofrecer”, sentenció Martino.

En el caso particular del Chapo Montes, señaló que el mismo jugador rechazó el llamado dos veces. “Es el mejor jugador de la Liga MX, pero son decisiones personales. Él explicó los motivos, no tenía claro si era de edad o no tener minutos, pero no hay mucho más por hacer”, lamentó.

El sudamericano también habló de las ausencias más polémicas de la selección mexicana. A pesar del buen cartel de la convocatoria, faltaron jugadores como el cruzazulino Jesús Corona o el rojiblanco Hiram Mier.

En el caso del defensor de las Chivas, el Tata señaló que no pudo comunicarse con él. “Tratamos de llegar a él, pero lamentablemente la persona de mi cuerpo técnico no tuvo ningún tipo de respuesta y el futbolista es el que tiene que hablar sobre el tema”, explicó.

El sudamericano también habló de las ausencias más polémicas de la selección mexicana (Foto: Cuartoscuro)

En cuanto al portero celeste, indicó que no ha tenido comunicación con él y su ausencia en la selección se debe a una decisión técnica. “Siempre hay un jugador que queda fuera y no lo convoco, el caso de Corona y Talavera son jugadores probados en la selección. No he tenido contacto con él y él no ha tenido una negativa conmigo”, acotó.

A su vez, la cabeza del banquillo mexicano se pronunció sobre la posibilidad de que su compatriota Rogelio Funes Mori pueda tener una opción de jugar con la selección. “Funes Mori hoy no es elegible, en el momento en que esté su naturalización y pueda ser tomado en cuenta, seguro lo haremos”, sentenció.

El argentino también se pronunció sobre su otro compatriota, Santiago Giménez, quien sí tiene la nacionalidad mexicana. “Lo vi bien, con muchas ganas, es un chico joven y está haciendo sus partidos muy bien en Cruz Azul”, explicó.

“Se integró muy bien al grupo de la selección, obviamente no hablé de la selección de Argentina, porque doy por descontado su deseo de ser futbolista de la selección mexicana”, indicó Martino sobre la posibilidad de que Santi pueda jugar con la albiceleste.

El líder del banquillo mexicano se pronunció sobre la posibilidad de que su compatriota Rogelio Funes Mori pueda tener una opción de jugar con la selección (Foto: EFE)

Por último, el estratega del Tri adelantó que siguen de cerca a dos prospectos que juegan en la MLS. Efraín Álvarez y Julián Araujo llaman la atención del seleccionador con sus actuaciones en el LA Galaxy estadounidense.

“Tanto Efraín como Araujo lo seguimos detenidamente, tenemos la oportunidad de hablar con ‘Efra’ y está emocionado con la situación que pueda pasar, conforme la marcha y la evolución, seguramente va a ser un jugador de selección nacional, no hay que apurarse con él", adelantó.

"Hay que ir con cuidado, Araujo es diferente, son cosas que ha hecho bien. Tuve contacto con él y le expresé el deseo de que pueda formar parte del Tricolor, él quedó en charlar con su familia y su representante, pero son dos chicos que vemos con ilusión”, concluyó Martino.

