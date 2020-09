“Nadie es indispensable y mucho menos yo”: Chapo Montes anunció su retiro de la selección mexicana

Luis "Chapo" Montes anunció su retiro de la selección mexicana (Foto: Captura de pantalla/ Club León)

Este miércoles, el técnico argentino, Gerardo “Tata” Martino, dio su convocatoria para un “microciclo” de la selección mexicana. Hubo sorpresas en la lista de futbolistas y una de ellas fue la ausencia de Luis “Chapo” Montes.

El mediocampista es una de piezas claves del funcionamiento del Club León, que está en tercera posición de la tabla general de la Liga MX. Por ello, entre las prensa deportiva extrañó su ausencia.

Por ello, el Chapo salió a dar la cara para contar porque no fue llamado por el seleccionador rosarino. En un video publicado en la cuenta de Twitter de los Esmeraldas, el futbolista de 34 años anunció su retiro del conjunto azteca.

“Yo tomé la decisión de no ir a la selección. La última convocatoria que recibí, hablé con él (Tata Martino) terminando y le dije que mi intención es no ir más”, expresó el jugador de los melenudos en una entrevista con el mismo club.

El mediocentro compartió que regresó de la última desmotiado por no recibir los minutos que esperaba. “Se decía que estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club. Entonces uno va con la selección para hacer las cosas bien”, explicó.

“A veces llamaban a 26 o 27 jugadores y se hacía fútbol, pero yo no entraba entre los esos. Me puse a pensar de que yo no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven”, aseguró el mexicano.

Nadie es indispensable en la selección y mucho menos yo que he tenido poca o nula participación en este proceso

El camisa 10 de los Panzas Verdes contó que habló con el estratega sudamericano. Le habló de su sentir y aseguró que Martino los “tomó de una buena manera”. “La verdad es que estoy muy agradecido con él por ir a una Copa Oro, de poder vivir ese gran momento”, recordó.

“A veces estoy 10 o 12 días fuera y regreso sin ritmo, un poco desmotivado porque no me toca jugar y voy con esa ilusión. Yo sé que nadie te garantiza que vayas a jugar, pero por lo menos que se me pudiera dar la oportunidad de competir”, lamentó el veterano.

Aseguró estar con la conciencia tranquila por lo que le aportó al Tri, a pesar de que a su consideración pasó poco tiempo en la cancha. “La veces que he podido jugar lo he hecho bien. Me han tocado pocos minutos, pocos partidos y cuando he entrado he anotado goles”, aseguró.

Montes apuntó que se siente muy bien física y anímicamente. Adelantó que ahora se enfocará en trabajar con el equipo melenudo para “darle más alegrías a la afición” y poder conseguir más títulos, como el bicampeonato que consiguió en 2014.

“Agradecerles todo el apoyo que me han dado. Me ha tocado convivir con grandes personas, con grandes compañeros y siempre voy estar agradecido por defender la playera de la selección”, concluyó el futbolista.

Y es que Luis Montes ha tenido malas experiencias con el Tricolor. Basta recordar cuando perdió su participación en el Mundial de Brasil 2014, cuando una lesión en un encuentro amistoso entre México y Ecuador le cortó sus aspiraciones.

El Chapo tiene como seleccionado 25 partidos, sumando un poco más de mil minutos en la cancha. Anotó cinco goles, dio una asistencia y recibió cinco tarjetas amarillas, según los datos del sitio especializado Transfermarkt.

