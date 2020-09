“El show debe de continuar”: 30 casos positivos de COVID-19 en un solo equipo no detienen a la Liga MX

Son cuatro meses en los que se han monitoreado los casos de COVID-19 en la Liga MX (Fotoarte: Jovani Pérez)

Son cuatro meses en los que se monitorean los casos de coronavirus en el fútbol mexicano. Periodo en el que se han reportado más de 350 casos, lo cual contempla los torneos masculinos, femenil y divisiones inferiores.

Por reglamento, los test se realizan cada 10 días a futbolistas y staff de cada una de las organizaciones.

El 48% positivos pertenecen a jugadores y personal de las 17 de las 18 franquicias de primera división (170 casos desde la pretemporada hasta el 19 de septiembre). Si todos los casos se hubieran reportado en jugadores significarán el 39%, pero los test son aplicados a futbolistas e integrantes del cuerpo técnico de las franquicias.

La única organización que no ha reportado casos es Pachuca, hasta el momento.

Tras los casos de la organización de Tijuana, son tres los partidos que se han reprogramado (Foto: Archivo)

Por ahora, el mayor número de pruebas con resultados positivos se reportó el sábado 19 de septiembre de Tijuana, con 30, de las cuales 14 pertenecen a jugadores. La situación obligó a la reprogramación de tres encuentros (Xolos vs Juárez; Santos vs Xolos y Juárez vs Pachuca). En segundo lugar se encuentra Santos, con 19 y León, con 16.

El primer caso de contagios masivos en un equipo se reportó en Santos, con 15, que se informó el 22 de mayo, previo al inicio del presente torneo.

La situación contraria la registran Querétaro, con 1; Juárez, con 2 y América, con 4, los datos son los que ha informado la Liga MX, en conjunto con las organizaciones.

Otra de las situaciones a las que se ha enfrentado la liga es permitir a un deportista reincorporarse con su equipo, a pesar de que en su organismo existan residuos del virus, como es el caso de Nahuel Guzmán, portero de Tigres, y los jugadores de Puebla Santiago Ormeño y Javier Salas.

(Foto: imago7)

En el caso de los futbolistas poblanos se justificó su reincorporación de la siguiente manera: “los resultados de las pruebas indicaron que los jugadores están en el proceso de eliminación de fragmentos virales, etapa en la que, de acuerdo con los especialistas, ya no se consideran infecciosos y no representan un riesgo”.

¿Qué pasa en otras ligas? En el caso de la MLS concentraron a todos sus equipos en Orlando, Florida, para la pretemporada. Previo a que comenzaran actividades se reportaron 24 casos positivos, de los cuales 18 fueron en jugadores de 668 en los que se aplicaron los test. Es decir, el 2.6%.

Una vez que comenzó el torneo de pretemporada, del 28 junio a 11 de agosto, acumularon 49 personas infectadas, la mayoría de los reportes fueron en futbolistas. La Premier League dio conocer que fueron 19 casos del 18 al 19 de julio.

La Liga MX antes de iniciar el torneo reportó 71 positivos, por ejemplo. Mientras que, de 24 de julio a la fecha, van 99 casos.

Las pruebas PCR se les aplica a los jugadores cada 10 días (Foto: Twitter@Chivas)

En relación con las otras ligas profesionales que han retomado sus actividades en México, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) que comenzó su temporada el pasado 10 de septiembre acumula 11 test positivos, por ahora, el mayor número reportado son siete en los Correcaminos de la UAT.

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) empezará su temporada el 15 de octubre y en el caso de los equipos que Sinaloa y el que tiene sede en Mexicali se permitirá el acceso de fanáticos, con un aforo restringido, y serán los primeros inmuebles que abrirán sus puertas, porque en fútbol y baloncesto se juegan a puerta cerrada.

