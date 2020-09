Un referente del Barcelona hizo la más cruda descripción del vestuario tras el 2-8 ante Bayern Múnich

Una postal de la derrota del Barcelona frente al Bayern Múnich por la Champions League (REUTERS/Rafael Marchante/Pool)

Todavía parece resonar en el corazón de la historia del Barcelona cada uno de los ocho goles que le propinó el Bayern Múnich aquella tarde-noche en Lisboa. Hace poco más de un mes que el equipo culé sufrió la peor derrota de su historia y quedó eliminado de la Champions League. Ese golpe certero que le dio el conjunto alemán, actual campeón de Europa, generó una revolución en Cataluña: la cúpula directiva despidió al entrenador Quique Setién, se agudizaron los cuestionamientos con el presidente Josep Maria Bartomeu y, lo peor, Lionel Messi estuvo a punto de irse del club que lo cobijó y lo transformó en el mejor jugador del mundo del fútbol.

Varias semanas después de la escandalosa derrota y ya con varios cambios en el primer equipo, uno de los referentes del Barcelona hizo una descripción de cómo se sintió el plantel a los pocos minutos de finalizado un encuentro que quedará en la historia de los catalanes. “El partido con el Bayern será difícil de olvidar, hemos pasado el peor verano posible. Al acabar el partido no queríamos volver a jugar al fútbol”, dijo Sergi Roberto en diálogo con la cadena RAC1.

Ese 14 de agosto, el volante de 28 años que ya lleva una década como integrante del plantel profesional, jugó desde el arranque en el estadio Da Luz. Y al igual que sucedió con el resto de sus compañeros, se vio afectado por una caída que desembocó en varios conflictos, entre ellos el alejamiento del DT y la llegada de uno nuevo. El neerlandés Ronald Koeman tomó las riendas de una plantilla que perdió a varios históricos como Arturo Vidal e Ivan Rakitic.

¿Cómo analiza Roberto al nuevo entrenador? “Koeman nos ha hecho trabajar muchísimo, los entrenamientos están siendo largos. Lo veo bien preparado tanto en la táctica como para hablar con los jugadores. Nos dice las cosas claras y eso es bueno para el equipo. Confío plenamente en él y en los jugadores”, dijo Sergi.

Sergi Roberto, el primero de la izquierda, es uno de los cuatro jugadores que pueden llevar la cinta de capitán en el Barcelona (FCB/MIGUEL RUIZ)

Además, el futbolista acostumbrado a moverse por la banda derecha, se refirió al caso Suárez. El tercer goleador histórico del club catalán está a un paso de firmar con el Aleti de Diego Simeone y para el mediocampista culé, los de Madrid van a potenciar su plantilla con el arribo del atacante uruguayo. “A Suárez le tengo un aprecio especial, es un jugador que nos ha dado muchísimo. Si se acaba marchando, el Atlético será un equipo mucho más fuerte”.

Ante la baja de Nelson Semedo, que fue vendido al Wolverhampton de la Premier League, y a la espera de la posible llegada del estadounidense Sergiño Dest, apodado como el Dani Alves del Ajax debido a su gran habilidad, su facilidad para pasar al ataque con sólo 18 años, Sergi dio detalles de la función que él tendrá para el equipo en la temporada que acaba de comenzar. “Creo que mi papel este año será el de lateral derecho, pero me agrada mucho jugar en el doble pivote”, dijo.

Por último, Roberto no pudo dejar de hablar del tema que mantuvo en vilo a todos los barcelonistas en las últimas semanas. El deseo de Lionel Messi de irse del Barcelona finalmente quedó en la nada. El astro argentino aseguró que seguirá en el club y completará su contrato, que finaliza en junio del año próximo. ¿Qué sucederá en el futuro con la relación entre el mejor jugador en la historia del Barça y la institución?

“En cuanto a Messi pienso lo mismo que cualquier culé, que no podía ser verdad que no continuara con nosotros. No me imagino un Barcelona sin Messi y cruzaba los dedos para que se quedara. Desde que estoy en el primer equipo siempre le he visto con las mismas ganas y ambición. Ahora no será menos”, concluyó.

