El Barcelona, a un paso de contratar al nuevo Dani Alves

Así juega Sergiño Dest, "el nuevo Dani Alves"

El FC Barcelona ha acelerado las negociaciones y según adelantan en España, este martes a logrado acercar una oferta para contratar al reemplazante de Nélson Semedo. El lateral derecho, uno de los apuntados tras la humillante derrota 8-2 ante el Bayern Múnich en la Champions League, será anunciado como nuevo refuerzo del Wolverhampton en las próximas horas.

La venta del francés, quien nunca pudo brillar con la camiseta azulgrana, se cerraría por de USD 25 millones aproximadamente, lo que le permitiría al conjunto catalán conseguir efectivo como para traer de inmediato un refuerzo.

El apuntado es Sergiño Dest, quien es apodado como el Dani Alves del Ajax debido a su gran habilidad, su facilidad para pasar al ataque, e incluso por su aporte goleador (marcó dos tantos 30 partidos con 18 años) . Es por eso, y porque Ronald Koeman lo conoce bien, que el club culé ha mostrado interés en él, pero para eso deberá desembolsar más de USD 22 millones. El lateral tiene contrato hasta verano de 2022 en el conjunto alemán y a favor del Barcelona jugarían las buenas relaciones que mantiene con el director técnico del Ajax y ex jugador del club culé, Marc Overmars. Además, con la salida de Semedo, su titularidad estaría asegurada.

Sergiño Dest quiere marcharse del Ajax y tiene ofertas del Bayern Múnich y del Barcelona (EFE)

Es así que sitios como Mundo Deportivo o Sport insisten en que el acuerdo ya es un hecho y que solo resta la oficialización de la transacción, pese a que los montos se desconocen. No obstante, el Bayern de Múnich también está interesado en Dest, según adelantó el periódico neerlandés De Telegraaf, que da por hecha la salida del jugador para esta semana.

El lateral fue uno de los fijos en el 11 inicial de Erik ten Hag la pasada temporada, pero apenas ha contado con minutos en los dos primeros partidos de este curso para evitar que una eventual lesión complique su traspaso, indicó el diario más leído de Países Bajos.

La contratación del lateral traería aire nuevo a la defensa azulgrana que no sufrió modificaciones dentro del plan de “renovación” que se había anunciado tras la caída por 8 a 2 ante el Bayern Múnich. Sin embargo, algunos periodistas españoles remarcan que la operación aún no está cerrada y debido a la salida de Nélson Semedo, en caso de que no se concrete el fichaje, Koeman tendrá un nuevo inconveniente.

El director técnico holandés ha probado en los amistosos con Sergi Roberto de defensor por la derecha, al igual que lo hicieron otros antecesores suyos en el cargo. Sin embargo, el joven español siempre ha mostrado su mejor nivel cuando se sumó a la línea de volantes. Lamentablemente para él, en caso de que Dest no llegue, se pasará otra temporada junto a la banda.

Por el momento, el plan de restructuración del Barcelona parece tener un solo lado activo, el de las salidas. Arturo Vidal e Ivan Rakitic ya se han marchado, mientras que Semedo y Luis Suárez lo harán en cuestión de horas. Mientras que por el lado de las llegadas, resaltan los nombres de Francisco Trincao, Philippe Coutinho y Miralem Pjanic, cuyos arribos ya se habían cerrado antes de la salida de Quique Setién.

