“La amistad y el compañerismo, siempre acompañados del profesionalismo”; Oribe Peralta comparte foto del 2016 con jugadores de las Chivas

Oribe Peralta, delantero de Chivas, fue criticado porque tras la derrota de Guadalajara ante América (1-0), fue captado platicando con jugadores de América.

En dicha charla estaba Uriel Antuna, Sebastián Córdova, Jorge Sánchez, y Alonso Escoboza.

Peralta compartió este domingo una imagen de noviembre del 2016, cuando él pertenecía al América y está acompañado de Oswaldo Alanís, Néstor Calderón y Miguel Ponce, quienes portan el jersey de las Chivas. En el caso de Ponce es el único que continúa en el plantel del Rebaño.

El atacante jugó con el conjunto azulcrema del Apertura del 2014 al Clausura 2019. Fue en junio del 2019 que se dio a conocer que el futbolista sería parte del plantel del Rebaño Sagrado.

“La amistad y el compañerismo, siempre acompañados del profesionalismo”, escribió Oribe, entró en el minuto 84, por Alexis Vega en el duelo ante las Águilas

En la publicación del delantero de Chivas, Alonso Escoboza, jugador del América, comentó: “Así es, pero fuera de ella, hay amistades que serán para siempre”.

Oswaldo Alanís, que ahora es parte de San José Earthquakes, escribió: “La buenas cosas en la vida duran pese a todos. ¡Qué buena foto Cepi!”.

La rivalidad que existe entre ambos equipos fue lo que generó las críticas para el originario de Torreón, Coahuila. Aunque, explicó que él explicó que el duelo deportivo concluye cuando el árbitro silba y después no debe de traspasar esa frontera.

“Así como la afición, defiendo con todo honor la grandeza de Chivas… y con ese mismo honor y amor represento sus valores ante colegas de profesión y amigos de vida”, indicó. El mensaje fue apoyado por otro ex jugador de la Chivas, Javier Hernández, quien compartió su mensaje en Instagram acompañado de los emojis que simulan un aplauso.

“Nos faltó contundencia”: Vucetich

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas, mencionó que fue un partido disputado y en el que las Águilas del América se encontraron con el gol, situación por la que el equipo luchó contra corriente.

La anotación fue de Giovani dos Santos al minuto 27, quien no había anotado un gol desde el 1 de diciembre del 2019.

Se tuvieron oportunidades de gol, nos faltó la contundencia, ellos tuvieron esa oportunidad y la capitalizaron […] No quedamos satisfechos, es un partido que no debimos perder, que nos faltó hacer algo más. Luchamos todo el partido, eso no me queda la menor duda, tuvimos oportunidades claras de gol