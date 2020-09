“Bien ganadas las despensas para los mariachis”; Amaury Vergara incrementa donativo, tras la derrota de las Chivas ante América

Amaury Vergara, presidente de las Chivas, reconoció el triunfo del América e informó que incrementará el pago de la apuesta que hizo con Emilio Azcárraga, propietario del América.

Lo cual será en beneficio de los mariachis, quienes se han visto afectados por la suspensión de eventos por la pandemia del coronavirus, y donará 1,500 despensas y no 1,000 como en un inicio pactaron ambos directivos.

“Bien ganadas las despensas para los Mariachis, Emilio Azcárraga. Pago y subo a 1,500 de corazón”, escribió Amaury Vergara en su cuenta de Twitter.

Las Chivas perdieron 1-0 ante América, con lo que el equipo capitalino sumó su sexta victoria ante el representativo de Guadalajara.

Fue el 17 de septiembre que el presidente de Chivas propuso la apuesta al directivo del Club América por redes sociales, para donar despensas a los mariachis.

“En honor a nuestros queridos Mariachis que siempre reparten alegría, canto la apuesta para el Clásico Nacional con 1,000 despensas […]¿Le entran o se arrugan? Emilio Azcárraga”, compartió Amaury Vergara.

Apuesta que fue aceptada por el también Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa y quien acotó que si ambos equipos empataban cada quien debía repartir 1,000 despensas.

“Nos faltó contundencia”: Vucetich

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas, mencionó que fue un partido disputado y en el que las Águilas del América se encontraron con el gol, situación que generó al equipo luchara contra corriente.

La anotación fue de Giovani dos Santos al minuto 27, quien no había anotado un gol desde el 1 de diciembre del 2019.

Se tuvieron oportunidades de gol, nos faltó la contundencia, ellos tuvieron esa oportunidad y la capitalizaron […] No quedamos satisfechos, es un partido que no debimos perder, que nos faltó hacer algo más. Luchamos todo el partido, eso no me queda la menor duda, tuvimos oportunidades claras de gol