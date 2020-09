Oribe Peralta fue captado con jugadores del América tras el partido en contra de Chivas (Foto: Captura de Pantalla)

Las Chivas perdieron tres puntos en el clásico nacional frente a las Águilas del América por la mínima diferencia, pero el detalle más criticado no fue el actuar del equipo en la cancha, más bien una curiosa postal de las cámaras de televisión.

Tras culminar el encuentro que llenó de glorias al equipo de Miguel Herrera, se pudo ver a Oribe Peralta reunido junto a los rivales mientras reían y la pasaban bien, algo que no perdonaron los aficionados del conjunto jalisciense.

Algunos usuarios de las redes sociales expresaron que no siente los colores del equipo y su corazón se quedó con los capitalinos, además de presentir que no le importa en lo más mínimo una derrota importantísima contra el más grande enemigo.

A la voz de los aficionados también se sumaron algunos analistas deportivos de gran relevancia en México. Tal es el caso de David Faitelson, quien lanzó una dura crítica en contra del apodado “Cepillo”, a quien acusó de “estar robándose la plata” de Chivas al no dar resultados, siendo el mejor pagado de la institución.

“Oribe Peralta aparece al final de la transmisión de televisión bromeando y riendo con sus ex compañeros del América. Si tuviera un poco de vergüenza, pero no la conoce. Es el mejor pagado de Chivas y hace tiempo que “esta robándose” la plata. Sinvergüenza”, redactó Faitelson en su cuenta de Twitter.

Aficionados estallaron contra Oribe Peralta tras la derrota de Chivas contra el América (Foto: Twitter @oribepm)

Por su parte, el delantero mexicano lanzó un comunicado en las redes sociales para justificar que “todo caballero sabe que el duelo deportivo termina cuando silba el árbitro y no debe traspasar esa frontera”.

También aseguró que desearía haber obtenido un mejor resultado para el equipo rojiblanco, pero se sabrán sobreponer al golpe y se prepararán de cara a los retos que están por venir en el actual campeonato del futbol mexicano.

“Defiendo con todo el honor la grandeza de Chivas, por lo que representa y por el gran amor que le tengo al futbol, y con ese mismo honor y amor, represento sus valores ante colegas de profesión y amigos de vida", escribió.

Por último, pidió a toda la afición del Guadalajara que se volcó en su contra luego de la escena, que “especialmente en un contexto de distanciamiento social”, lo más pertinente es que se fomente el respeto y la unión entre todos.

El técnico de Chivas aseguró que su equipo no merecía la derrota en contra del América (Foto: REUTERS/Juan Carlos Ulate)

Víctor Manuel Vucetich, entrenador de las Chivas del Guadalajara del fútbol mexicano, afirmó este sábado, luego de la derrota de su equipo 1-0 ante el América, que por el desempeño de sus dirigidos debieron llevarse un mejor resultado

“No quedamos satisfechos, no debimos perder este partido, nos faltó hacer algo más. Tuvimos oportunidades claras de gol y la única diferencia en este duelo fue el gol de Giovani”, señaló el técnico mexicano al final del duelo de la fecha 11 del Apertura 2020.

América se fue arriba en el marcador con gol de Giovani dos Santos en el primer tiempo, Guadalajara intentó en el segundo lapso, pero no tuvo suficiente efectividad para igualar el marcador, confesó el entrenador de las Chivas.

“Fuera del gol de ellos, nosotros tuvimos más alternativas, pero no tuvimos capacidad para anotar. Ellos evitaron que tuviéramos libertad, y así tuvimos oportunidades de gol y nos faltó contundencia, ellos la tuvieron y la capitalizaron”, insistió.

El timonel puntualizó que Guadalajara tiene que encontrar la manera de anotar más goles, ya que ha marcado 10 tantos en 11 partidos, lo que lo coloca entre las cuatro peores artillerías del certamen."Hemos mejorado en la ofensiva, pero otra vez no pudimos anotar, no queda más que seguir trabajando porque debemos ser más contundentes en la zona de definición para ya no dejar puntos en el camino".

*Con información de EFE

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Ha sido un buen técnico”: Vucetich alabó al Piojo Herrera días antes del clásico entre Chivas y América

“No va a ser nada fácil”: Brizuela reconoció el buen nivel de América previo al clásico nacional

“Es el reto más importante de mi carrera”: Víctor Manuel Vucetich asumió como nuevo técnico de las Chivas