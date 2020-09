Fernando Torres reveló el peor momento que vivió con Diego Simeone: “No sé si fue algo personal o profesional”

Fernando Torres no consiguió el espacio que pretendía en el Atlético de Simeone (Reuters)

Fernando Torres brilló en el Atlético de Madrid desde su debut en 2001 hasta la temporada 2006/07 cuando se marchó al Liverpool habiéndose ganado el mote de ídolo. Luego tras su paso por el equipo rojo, el Chelsea y el Milan, regresó en 2014 al club que lo vio nacer para volver a reencontrarse con la afición que lo había ovacionado en sus inicios. Allí se encontró también con Diego Pablo Simeone, entrenador del elenco, quien además había sido su compañero en el pasado.

Según contó el ex goleador español en su nuevo documental Fernando Torres: El Último Símbolo que se estrena el 18 de septiembre en la plataforma de Amazon, Prime Video, aquellas campañas bajo las órdenes del Cholo estuvieron lejos de ser lo que esperaba. “Podía aceptar la realidad de que tal vez no estaba en condiciones de ser titular en los 40 partidos de la temporada, pero nunca pude entender cómo ni siquiera me tendría sentado en el banco para los partidos”.

Es que el DT argentino apenas lo tenía en cuenta y en más de una ocasión lo dejó fuera de la convocatoria. “Lo que sentí fue una gran responsabilidad para con la afición. Nunca le pedí a Simeone ningún tipo de explicación porque sé cómo es. No sé si fue algo personal o profesional o un poco de ambos. Entiendo que puede ser complicado para un entrenador gestionar el regreso de un jugador como yo. Pero en algún momento todo llegó a un punto crítico. Simplemente explotó”.

Torres ganó una Europa League en el Atlético de Madrid con Simeone como entrenador (Reuters)

En la temporada 2015/16 jugó 44 partidos, pocos de titular, por lo que tras la derrota del equipo ante el Real Madrid en la final de la Champions, su asesor personal le propuso marcharse. “Le pregunté por qué no nos vamos? No quiero verte sufrir más y me dijo: ‘No hay forma de que me vaya ahora’”, recordó Antonio Sanz.

Finalmente, el delantero se quedó hasta la temporada 2017/18. Entonces, el propietario del club, Miguel Ángel Gil Marín, realizó un cónclave para llegar a un acuerdo entre ambas partes. Pero antes de la reunión, Simeone dio una conferencia de prensa en donde adelantaba que sucedería con el futbolista: “Le preguntaron si quería retenerme una temporada más y dijo que no. Fue la primera vez que dio una respuesta desafortunada y creó una situación incómoda para los fanáticos. Solo fui a esa reunión para escuchar porque entendí que él podría estar listo para ofrecer una disculpa o una explicación, pero eso no fue lo que sucedió”, recordó Torres.

Con respecto al contenido de aquel diálogo, el Cholo habló en el documental y dijo: “Fue una conversación muy sincera y honesta que tuvimos juntos. Tuvimos la oportunidad de darnos un abrazo porque él fue muy sincero conmigo y yo fui sincero. Entonces, después de eso, llegamos a un lugar en donde nos pudimos mirar y hablar porque nadie se contuvo. Fuimos muy directos, teníamos que serlo".

El Niño Torres, quien luego se marchó a Japón para jugar en el Sagan Tosu, se retiró en 2019 luego de una carrera en donde marcó más de 260 goles, ganó tres títulos con la selección de España, dos Euros y el Mundial de Sudáfrica 2010, y la Liga de Europa con el Chelsea y el Atlético, entro otros campeonatos.

“Simeone fue mi ídolo, luego mi compañero de equipo y luego mi entrenador, entiendo que debe haber sido una situación incómoda para él”, sentenció sobre lo ocurrido con el Cholo.

