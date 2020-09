El Mono Burgos recordó el hecho de su infancia que lo hizo enamorarse de River y contó cómo vivió el triunfo ante Boca en Madrid

El Mono Burgos tiene la intención de iniciar su carrera como entrenador principal (Foto: Reuters)

Germán Adrián Ramón Burgos decidió terminar su relación de nueve temporadas con Diego Simeone para darle inicio a su carrera como entrenador principal y optó por dar su primera entrevista en ese rol a un medio de Mar del Plata, su ciudad natal. Allí repasó sus comienzos en la ciudad, pero también revivió cada uno de los puntos importantes de su trayectoria deportiva.

El Mono aseguró que desde niño es fanático de River y un hecho de esos años lo marcó: “Mi viejo me hizo hincha. Siempre estaba ahí. Mis amigos, que son de Boca, no me dejaban jugar con la camiseta de River, y me hicieron más de River. Iba con la de River de chiquito y me decía: ‘Con esa no jugas’. ¿Cómo no voy a jugar si está la de Huracán, la de Independiente? ‘No, la de River no’. Entonces ellos también me hicieron más de River por negarme a ponerme la camiseta”.

En el extenso diálogo con el programa radial La Voz del Estadio que se emite por Goles de Medianoche de Mar del Plata, también explicó por qué no fue al Estadio Santiago Bernabéu para ver la final de la Copa Libertadores entre River y Boca: “No fui a la cancha. Lo vi tranquilo en casa. Me invitaron de todos lados y no quería encerrarme en un palco. La verdad que fue una fiesta todo. Y hablo de una fiesta no porque haya ganado River, si no porque estuvieron todos. Lo que fue todo llegar al estadio, fue impresionante a nivel seguridad. No hubo un problema”.

En línea con su amor por el club de Núñez, advirtió que no dirigiría a Boca porque sería una “forma de respetarlos a ellos y a mí”. Al mismo tiempo, aclaró que tampoco estaría al frente de Barcelona y Real Madrid por su identificación con el Atlético de Madrid: “Esas cosas han cambiado y se buscan los sentidos de pertenencia. Sería rarísimo que yo vaya a Boca. Estaría faltando a mi palabra y eso no va a ocurrir”.

Sin embargo, dejó en claro que su idea es iniciar su camino como DT en España antes que desembarcar en Argentina. “Me gustaría empezar acá en España que es el crédito que tengo. Me podría haber quedado tranquilo como segundo entrenador, pero es comprensible que uno quiera buscar más. Todavía no hay ningún equipo a la vista. Con el tema del coronavirus y que se aplazaron los campeonato, al dar mi palabra que seguía en el Atlético de Madrid por la Champions sabía que pisaba a los otros equipos en las pretemporadas. Entonces hemos tenido reuniones sí con otros equipos, pero estaba siempre este handicap de que yo no iba a salir del Atlético Madrid. Sabía que en este momento no iba a poder entrenar", detalló.

La despedida del Mono Burgos del Atlético de Madrid

OTRAS FRASES DE BURGOS

• Sus tres nombres: “Es muy sencillo: mi viejo le dijo a la mujer que apuntaba en el registro que me ponga Germán Adrián. ‘¿Por qué dos nombres? No le parece...’ Y entonces puso el de él, Ramón. Bien de cabeza dura”.

• Marcelo Bielsa: “Bielsa sin ninguna duda fue el que nos marcó a la mayoría de los que pasamos por él. Honestidad, trabajo, lucha, sacrificio. Todas las cosas buenas y positivas que puedan tener una persona, las tiene Marcelo. Y los equipos son como las personas que lo manejan. Vi el partido del Leeds contra el Liverpool, pero también lo vi en la otra división”.

Bielsa le saca una foto a Burgos con un hincha en el 2000 (Fotobaires)

• El día que Giunta le dijo “¿Querés morir en este instante?”: “¡Es buenísima! Pero él la cuenta muchísimo mejor que yo. Lo escuché a Blas y me ha causado más gracia que como lo digo yo. No quedó relación con él, pero me encantaría porque es un tipo sensacional. Un genio Blas. Yo ahí tenía 19 años. Jugamos contra Boca y River, aparte de Racing de Córdoba y Chaco For Ever. Esa patada la doy con 19 años... ¡Era como pegarle a Atila!”.

• Fanatismo por la música y su banda de Rock: “Siempre tuve inclinaciones musicales. He ido a ver conciertos en Mar del Plata. Ellos no lo saben, pero he ido a ver a Súper Ratones, éramos casi de la misma edad. Siempre he estado y me ha fascinado el tema musical. De mi banda guardo los mejores recuerdos. Es diferente: son grupos de noche y grupos de día. El fútbol es de día y la música de noche. Siempre guardo el mejor recuerdo de los músicos que estuvieron conmigo”.

• Su lucha contra el cáncer de riñón: “Siempre cuando tuve gestas importantes me he mirado al espejo, me miré a mi mismo y dije: mañana ganamos. Me convencía a mí mismo. Siempre he hecho lo mismo en pruebas. Siempre me miro en el espejo y le digo al otro lo que hay que hacer: vamos a ganar. Es una enfermedad que no tiene dolor hasta que te lo detectan. Me sentía como que te estoy hablando ahora, que no tenaía nada. Luis Aragonés me dijo usted se opera ya. Y yo le dije primero juego el partido. Duré 30 segundos en el vestuario. Cuando volví quería jugar contra el Madrid, pero se me pasó un partido. Justo no llegué, pero quería ponerme ahí. Pasa que recién volvía a entrenar”.

• La costumbre del chicle: “El chicle era para masticar algo, por la ansiedad. Antes de empezar. Eso me viene de Griguol también. También aprendí de él a hablar constantemente con el jugador, a estar cercano, saber sus problemas. No solo los futbolísticos, saber todo. Dejarle en algún momento alguna señal como que estas ahí. Es un poco de psicología también, que nosotros practicamos sin ser psicólogos. Permanentemente hay que estar cerca del jugador, saber lo que necesita, lo que quiere y no pactar. No significa eso que por esa cercanía vaya a jugar de titular. Siempre la distancia entre el entrenador y el jugador tiene que estar”.

• Su obsesión por ver fútbol: “Todo lo que se transmita por televisión lo veo. Estoy mirando fútbol ruso, chino, argentino, árabe, River va a viajar a Brasil, fútbol uruguayo. El otro día lo vi al equipo de Abreu. Miro todo. porque ahora la tecnología no es como antes. Ahora conoces a todos. Otra de las cosas que decía Bielsa: te llama un dirigente y tenes que saber los jugadores que hay. Pero no los jugadores de primera, hasta los de las categorías menores, hasta 15 años”.

