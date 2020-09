La escalofriante lesión de un jugador del fútbol mexicano y su desgarradora reacción al ser atendido

La lesión de Edgar Zalvidar jugador Atlas de México





Corría el minuto 38 del primer tiempo del encuentro que protagonizaron León y Atlas por la jornada 7 de la Liga MX cuando se produjo una situación lamentable: el jugador del equipo visita Edgar Zaldívar fue a disputar la pelota contra William Tesillo y después de caer con todo el peso de su cuerpo sufrió una dura lesión en una de sus rodillas que paralizó al resto de los futbolistas en el campo de juego.

Ni bien quedó desplomado en el césped del estadio Camp Nou del León, Zaldívar comenzó a tomarse su pierna y los micrófonos de la transmisión oficial pudieron captar los desgarradores gritos del número 6 de Atlas. “No, no, no, no, no”, dijo a los gritos y con llantos de dolor el jugador nacido en las fuerzas básicas del Rojinegro mientras recibía la primera asistencia de parte del cuerpo médico de su equipo. Al mismo tiempo que los ayudantes lo retiraban en camilla, fue saludado por sus compañeros y rivales.

Este martes, Atlas confirmó a través de un comunicado en su sitio web que Zaldívar padeció una lesión que lo marginará de los campos de juego durante varios meses. “Después de concluir con los exámenes pertinentes, informamos que el mediocampista de la Furia, presenta una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco lateral en la rodilla derecha, por lo cual será sometido a tratamiento quirúrgico”.

Una vez que se confirmó la noticia que estará alejado de las canchas, el futbolista dejó un mensaje a través de sus redes sociales. “Antes que nada quiero darle las gracias a todos los que se tomaron el tiempo y se preocuparon por mi salud, de verdad qué ver todos los mensajes me hacen sentir dentro de lo que cabe un poco mejor, hoy sin dudas es uno de los días más tristes que he tenido pero de los de mayor impacto que tendrá mi vida de forma positiva. No cabe duda que todo pasa por algo y se que ese algo me espera con muchas ganas y con cosas muy buenas para mí y para este club! Ya lloré lo que tenía que llorar, sufrí lo que tenía que sufrir, ahora a mantenerme positivo y concentrarme en tener la mejor rehabilitación para volver mucho mejor y lo más pronto posible”.

El próximo jueves, el futbolista de 23 años será intervenido quirúrgicamente y luego de completar la operación se conocerá el tiempo que tendrá de recuperación. Más allá de esto, se espera que esté entre seis a ocho meses fuera de la práctica profesional.

Después de disputadas las primeras siete fechas del torneo Apertura de la Primera División en el fútbol mexicano, el Atlas se ubica en la última posición: suma siete puntos, producto de una sola victoria, dos empates y cuatro derrotas, incluida la del pasado lunes frente a León (1-2). Gracias al triunfo ante el Rojinegro, León está segundo en la tabla, con 14 puntos, a dos unidades del líder Cruz Azul.

