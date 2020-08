Barcelona presenta a un refuerzo en medio de su crisis: expectativa por la palabra oficial sobre el caso Messi

Trincao fue contratado en enero de este año, pero será presentado hoy

La conferencia de prensa estaba anunciada desde el día previo aunque no había despertado las miradas de todo el mundo. Horas más tarde, el burofax que le hizo llegar Lionel Messi a la directiva del Barcelona convirtió a esta presentación de Francisco Trincao como refuerzo del club en una de las exposiciones más importantes de la historia del club.

Lo valioso del evento radica en que está presente el presidente Josep María Bartomeu, quien se ausentaría en la atención a los medios. Puntualmente el medio catalán Mundo Deportivo asegura que el flamante secretario técnico del club Ramón Planes será quien se exprese sobre el Caso Messi.

El directivo que tomó el cargo en los últimos días en reemplazo del saliente Éric Abidal sería de este modo la primera voz oficial de la entidad blaugrana en dar las impresiones del club sobre el tema que mantiene en vilo al mundo a casi 24 horas de conocerse el envío del burofax del capitán, quien pidió ejecutar la cláusula de salida que tiene en su contrato y hoy está en plena disputa legal entre las partes por la fecha en la que caduca.

El BarcaTV explicó que el evento se dividirá en dos partes: el futbolista de 19 años firmó su contrato por cinco temporadas acompañado por el presidente Bartomeu y en estos momentos hace las fotos de rigor. Tras esto, será Planes quien atienda en soledad a los medios y allí se espera que dé su palabra sobre lo ocurrido con Messi.

Cabe destacar que hasta este evento, el club no había tenido actividad en redes sociales tras el envío del burofax y apenas habían filtrado una declaración en off a los medios catalanes para expresar cuál había sido la respuesta a Messi tras el comunicado que les envió. Minutos antes de darle comienzo a la presentación del ex atacante del Sporting de Braga de Portugal, publicaron una foto en la que mostraban que Ansu Fati, Sergio Busquets y Carles Aleñá ya habían comenzado los entrenamientos.

Ansu Fati y Sergio ya han vuelto al trabajo, después de haber avanzado de manera voluntaria su regreso a los entrenamientos. También se ha ejercitado Carles Aleñá (Foto: @FCBarcelona_es)

Noticia en desarrollo...





SEGUÍ LEYENDO:

Quién es Josep Bartomeu, el controvertido presidente del Barcelona que provocó el hartazgo de Messi

Las despedidas de Messi y Cristiano Ronaldo en el espejo: diferencias y similitudes de sus salidas del Barcelona y Real Madrid

El detrás de escena de la decisión de Lionel Messi de irse del Barcelona: los detalles que lo hicieron explotar y el primer llamado que recibió