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Suiza confirmó que se mantiene en pie la reunión entre EEUU e Irán sobre la aplicación del acuerdo firmado

Pese a que las autoridades del régimen iraní descartaron la realización de la ceremonia, Ginebra aseguró que la cita se llevará a cabo como estaba previsto para este viernes en Bürgenstock y servirá para abordar la puesta en marcha del memorando ya rubricado digitalmente

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Suiza confirmó que EEUU e Irán celebrarán las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo firmado. (REUTERS/ARCHIVO)
Suiza confirmó que EEUU e Irán celebrarán las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo firmado. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza confirmó este jueves la celebración de unas primeras negociaciones el viernes en Bürgenstock, cerca de Lucerna, sobre la aplicación del protocolo de acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán. Según la cartera diplomática, “sigue previsto que Estados Unidos e Irán, así como los mediadores, Pakistán y Qatar, se reúnan mañana [viernes] en Bürgenstock para emprender las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo”.

El encuentro, anunciado previamente el martes, tendrá lugar en un lujoso hotel situado en la montaña de Bürgenstock, en el centro del país alpino. Sin embargo, las autoridades iraníes descartaron la ceremonia inicialmente planeada en Suiza para la firma oficial del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos y señalaron que solo habrá una reunión técnica entre los equipos negociadores en la ciudad suiza de Ginebra para tratar la implementación del acuerdo.

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Detalles de la firma y postura iraní

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, precisó en un comunicado que “el plan de los equipos de negociación para reunirse en Ginebra sigue adelante, pero la firma del memorando será digital y no habrá ceremonia como tal en Suiza”. Pakistán, país que ha facilitado las conversaciones, confirmó que el texto ha sido oficialmente firmado por las partes, incluyendo Islamabad, y que este entrará en vigor “de inmediato”.

Los mediadores Pakistán y Qatar participarán en la reunión prevista en Bürgenstock, cerca de Lucerna, según la Cancillería suiza. (REUTERS/ARCHIVO)
Los mediadores Pakistán y Qatar participarán en la reunión prevista en Bürgenstock, cerca de Lucerna, según la Cancillería suiza. (REUTERS/ARCHIVO)

Baqaei enfatizó que este paso representa solo “el principio” del trabajo necesario para lograr la paz y advirtió que ahora que el texto ha sido firmado digitalmente, “violarlo sería más costoso”. El funcionario añadió que “para nosotros, el alto el fuego y el fin de la guerra en Líbano eran cuestiones igualmente importantes, así que en el primer párrafo del memorando de entendimiento aparecen tres menciones a Líbano”.

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El portavoz explicó que la prioridad del texto es poner fin a la guerra y no abordar la cuestión nuclear en esta etapa. Señaló que tanto este tema como el levantamiento de sanciones deberán ser negociados en los 60 días posteriores a la entrada en vigor del memorando, plazo que podría extenderse si la complejidad del asunto lo exige.

Confirmación de la firma por parte de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la noche del miércoles haber firmado personalmente el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Trump aseguró: “Ya está firmado. Lo firmé en Versalles. Lo acabo de firmar”, tras abandonar el Palacio de Versalles en Francia.

Donald Trump afirmó que firmó personalmente el acuerdo con Irán y dijo que su implementación ya había comenzado. (EUROPA PRESS)
Donald Trump afirmó que firmó personalmente el acuerdo con Irán y dijo que su implementación ya había comenzado. (EUROPA PRESS)

La confirmación de Trump llegó horas después de que funcionarios estadounidenses informaran que el acuerdo había sido suscrito por ambas partes y que su implementación ya había comenzado. Según lo anunciado por Irán y Pakistán, el memorando entró en vigor de inmediato tras la firma digital, descartando cualquier ceremonia presencial en territorio suizo.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán busca principalmente poner fin a la guerra en Oriente Próximo y establecer un marco para futuras negociaciones sobre otros temas pendientes, incluyendo el programa nuclear y el levantamiento de sanciones, en un plazo inicial de 60 días desde su entrada en vigor.

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