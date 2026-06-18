Caravana por el Bienestar Animal con servicios veterinarios gratuitos en el Edomex: te decimos dónde y cuándo

Esterilización de mascotas de manera gratuita (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México realizará este día la Caravana por el Bienestar Animal con el objetivo de acercar servicios veterinarios gratuitos y promover la tenencia responsable de animales de compañía entre las familias mexiquenses.

A través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), esta jornada se realizará este 18 de junio a partir de las 10:00 horas en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1559, colonia El Potrero, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde se brindará atención especializada a perros y gatos.

PUBLICIDAD

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la administración estatal para fortalecer la protección y el bienestar animal, además de fomentar una cultura de respeto hacia los seres sintientes.

Servicios gratuitos para perros y gatos

Durante la Caravana por el Bienestar Animal, los asistentes podrán acceder de manera gratuita a diversos servicios enfocados en la salud y cuidado de sus mascotas.

PUBLICIDAD

Entre las atenciones que se ofrecerán destacan las esterilizaciones, desparasitaciones y consultas veterinarias, procedimientos que contribuyen a prevenir enfermedades, controlar la población animal y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones buscan acercar servicios veterinarios a la población y generar conciencia sobre la importancia de brindar cuidados adecuados a perros y gatos.

PUBLICIDAD

Caravana por el Bienestar Animal Edomex esterilización vacunación (Gob. Edomex)

Además, se exhortó a los dueños de mascotas a acudir con sus animales utilizando correa o transportadora, con el fin de garantizar una atención segura y ordenada para todos los participantes.

Promoverán la tutela responsable y la adopción

La jornada también incluirá módulos informativos y actividades de sensibilización dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Entre los espacios que podrán visitar los asistentes se encuentran los módulos de Cultura y Tutela Responsable, donde se brindará información sobre los cuidados básicos que requieren los animales de compañía, así como la importancia de garantizarles alimentación adecuada, atención médica y un entorno seguro.

PUBLICIDAD

Asimismo, estará disponible el módulo de Adopción Responsable, cuyo propósito es fomentar que más familias opten por brindar un hogar a perros y gatos que buscan una segunda oportunidad.

La Cepanaf destacó que la adopción responsable es una de las herramientas más importantes para combatir el abandono animal y promover una convivencia armónica entre las personas y sus mascotas.

PUBLICIDAD

Estrategia CERA y primeros auxilios para mascotas

En la Caravana por el Bienestar Animal se vacunarán a perros y gatos (Gob. Eomex)

Otro de los atractivos de la caravana será el módulo de la Estrategia CERA, una iniciativa enfocada en fortalecer las acciones de protección animal y generar una mayor conciencia social sobre el respeto hacia los seres sintientes.

También se impartirá orientación en materia de Primeros Auxilios para Animales de Compañía, donde los participantes podrán conocer medidas básicas para actuar ante situaciones de emergencia que involucren a sus mascotas.

PUBLICIDAD

Estos conocimientos pueden resultar fundamentales para atender accidentes o problemas de salud mientras se recibe atención veterinaria profesional.

Como parte de las actividades programadas, también estará presente un módulo informativo del Parque Ecológico Zacango, uno de los espacios de conservación de fauna más importantes del Estado de México.

PUBLICIDAD

A través de este espacio, los visitantes podrán conocer las acciones de preservación y educación ambiental que se desarrollan en dicho parque, así como la relevancia de proteger la biodiversidad y fomentar el respeto hacia todas las especies.

La Cepanaf reiteró la invitación a las familias mexiquenses para participar en esta jornada gratuita, aprovechar los servicios disponibles y sumarse a las acciones que promueven el bienestar, la salud y el respeto hacia perros, gatos y demás animales de compañía.

PUBLICIDAD