Ex figura del Real Madrid llenó de elogios a “JJ” Macías y aprobó su posible fichaje con la Real Sociedad

Ante el inminente regreso del delantero noruego Martin Odegaard al Real Madrid, la Real Sociedad de la Liga española, ha tomado interés en fichar a José Juan Macías, quien milita en las Chivas del Guadalajara de la Liga MX, para reforzar su ataque la siguiente temporada.

Un movimiento que sería muy bueno para el club de San Sebastián, de acuerdo con Michel González, ex figura del Real Madrid y quien destacó las características del tapatío, a quien conoció en su estancia por el balompié azteca cuando dirigió a los Pumas de la UNAM.

Así lo señaló este viernes en entrevista para el portal Noticias de Gipuzkoa.

De igual forma, el estratega español catalogó a “JJ”, de 20 años de edad, como el mejor jugador mexicano de su liga, aunque dejó en claro que no le será tan fácil competir en el fútbol europeo.

De verdad que este es un jugador superlativo, es mejor que los demás compatriotas de su Liga como para venir a la Liga española (...) Es un jugador muy muy reconocido. No tiene ninguna duda nadie sobre él. Y en un equipo como la Real, que es el único que intenta construir el juego, él tiene cabida (...) No sé cómo lo llevará el venir aquí porque no va a ser la estrella, sino que va llegar como un jugador desconocido. Pero vamos, que si yo hubiese estado en la Real o si me hubieran consultado, hubiese recomendado ficharle