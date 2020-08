Quién es la mexicana que tocó el cielo tres veces e impuso récord Guinness

Viridiana Álvarez es una mujer que ha puesto el nombre de México, literalmente, en lo más alto del mundo, al tocar tres veces el cielo. Y es que a los 34 años ha sido reconocida por Guinness al romper el récord del ascenso más rápido, por una mujer, de las tres montañas más altas del mundo utilizando oxígeno suplementario, en un tiempo de un año.

La oriunda de Aguascalientes superó por tres días el récord establecido por la surcoreana Go Mi-Sun, el 18 de mayo de 2009, que lo logró en un tiempo de 2 años y 2 días.

Aunque las experiencias que ha vivido en sus expediciones para Viridiana han sido únicas y especiales para su vida, le ha tocado ver gente morir en el trayecto, particularmente en el K2 que “es la montaña asesina”, incluso llegó a pensar que “aquí llego, mi vida se acaba aquí, en medio de una avalancha, en medio de caída de rocas”.

Con 8,848 metros de altura, el Everest fue su primer y mayor reto, que alcanzó el 16 de mayo de 2017, luego el K2 de 8,611 metros de altura el 21 de julio de 2018 y finalmente el Kanchenjunga de 8,586 metros de altura (todos sobe el nivel del mar) el 15 de mayo de 2019, que le valieron ser acreedora del récord mundial que hoy posee y cuyo certificado le fue entregado apenas el pasado martes 11 de agosto.

De igual forma, The Himalayan Database, también registra que solo 12 mujeres en el mundo han logrado subir estos tres picos, y Viridiana es la más joven en lograrlo.

Según la alpinista, unos amigos con los que compartía haciendo ejercicios y con quienes hacia ciclismo de montaña –actividad que le llevó a descubrir la naturaleza– conoció el montañismo. Su primera escalada la hizo con equipo prestado y rentado, sin mucha preparación pues fue una decisión de momento y de impulso. “Se abrió un espacio y me dijeron ‘esta noche salimos’”, contó Álvarez a LA Times en español.

Su primera prueba fue el Pico de Orizaba, también conocido como Citlaltépetl, que es el pico más alto de México, con 5,636 metros de altura sobre el nivel del mar, y la tercera de Norte América. Después vendría el Himalaya y el resto fue historia.

Fue algo paulatino, no fue como que en un día me llega la iluminación y hago esos cambios. A los 30 años es cuando empiezo la montaña y realmente viví 10 años detrás de un escritorio, como una persona normal y con retos y aspiraciones. Nunca me imaginé de estar aquí hablando de subir montañas