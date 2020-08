Checo Pérez y su gran regreso a las pistas de F1: arrancará en cuarta posición en el GP de España; Hamilton consigue la pole

Luego de ausentarse dos semanas de las pistas de la Fórmula (F1) para poder recuperarse del COVID-19, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez tuvo un gran regreso este sábado al clasificarse en la cuarta posición para el Gran Premio de España.

Con un tiempo de 1:16.482, el originario de Jalisco se impuso sobre su compañero de Racing Point, Lance Stroll, quien arrancará en la tercera fila al colocarse en la quinta posición al marcar un tiempo de 1:16.589.

Pérez, de 30 años, se ubicó sólo por detrás de los favoritos, los pilotos de Mercedes, el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas; y el piloto de Red Bull, el holandés Max Verstappen.

El mexicano señaló que se siente feliz por regresar, más aún cuando ambos pilotos terminaron en el top cinco de la clasificación. Además, reconoció para la cadena ESPN que su objetivo es volver a recuperar la brecha en puntos que se generó con su coequipero.

El canadiense Lance Stroll (Racing Point), el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el español Carlos Sainz Jr (McLaren), su compañero británico Lando Norris, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) completan el top 10 de la calificación.

La salida de la carrera tendrá lugar este domingo a las 08:10 de la mañana, hora del Centro de México, en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona, con temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados en el aire y a los 50 grados en la pista.

“No me siento en mi mejor momento”

Por otra parte y a pesar de su buena jornada, Sergio habló para el diario Marca sobre los estragos que le dejó el coronavirus, pues confesó que perdió condición física.

Aunque el virus no me pegó fuerte, no me siento en mi mejor momento físicamente, pero creo que es importante regresar, poder tener mañana una buena carrera; eso va a ser lo importante. Esperemos pelear por ese podium desde el inicio y regresar a esta pista con esta temperatura ha sido duro