San Antonio Spurs le puso fin a una racha histórica que mantuvo durante 22 años

Luego de 22 años los San Antonio Spurs no clasificaron a los playoffs de la NBA (Credit: Kevin C. Cox/Pool Photo-USA TODAY Sports)

Después de 22 temporadas consecutivas, los San Antonio Spurs se han quedado sin playoffs. Durante ese periodo los comandados por Gregg Popovic ganaron 5 anillos de la NBA (1999, 2003, 2005, 2007 y 2014 -cuatro fueron con Manu Ginóbili en cancha-). Las victorias de los Memphis Grizzlies y los Phoenix Suns los dejaron sin posibilidades matemáticas de meterse entre los mejores de la Conferencia Oeste.

De esta manera ahora los texanos comparten la mejor marca dentro del torneo de baloncesto estadounidense con los Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers, que dijeron presente en la recta final de la competencia entre 1950 y 1971, consagrándose campeón en dos ocasiones (1955 y 1967). Un escalón por detrás están los Portland Trail Blazers, con 21 entre 1983 y 2003.

Matemáticamente eliminados, los Spurs reservaron a varias de sus figuras en la derrota por 118 a 112 ante los Utah Jazz en el cierre de su participación en la burbuja montada en Disney World.

San Antonio Spurs cerró su participación en el torneo con una derrota ante Utah Jazz (Credit: Kevin C. Cox/Pool Photo-USA TODAY Sport)

En conferencia de prensa, el experimentado entrenador le restó importancia a lo sucedido en esta temporada y pidió mirar hacia adelante. “No me puede importar menos, no es importante. Lo importante es el momento, hacer lo que tienes que hacer y seguir adelante. Mirar al pasado no es demasiado bueno”, recalcó el estratega de 71 años.

Vale destacar que San Antonio llegó a Orlando con la difícil misión de clasificar, ya que se ubicaba en el puesto 12°, a cinco victorias de distancia del octavo. Además viajó sin LaMarcus Aldridge, una de sus principales figuras.

“Si alguien me hubiera dicho que pelearíamos por los playoffs, le hubiera pedido un control antidrogas”, bromeó Popovich a principios de esta semana.

El entrenador valoró el nivel mostrado por sus jóvenes promesas (Dejounte Murray y Keldon Johnson) y cómo modificaron su juego para llegar con probabilidades hasta el final: "Estoy muy contento de la manera que hemos jugado aquí. No teníamos ninguna opción de entrar y básicamente nos la ganamos".

Para cerrar, Popovich fue claro cuando le preguntaron si esta eliminación cambiaría sus planes y abandonaría la institución. “¿Por qué no lo haría?” , fue su contundente respuesta.

ASÍ QUEDARON LOS PLAYOFFS DE LA NBA*:

CONFERENCIA ESTE

Milwaukee Bucks (1) – Orlando Magic (8)

Toronto Raptors (2) – Brooklyn Nets (7)

Boston Celtics (3) – Philadelphia 76ers (6)

Miami Heat (4) – Indiana Pacers (5)

CONFERENCIA OESTE

LA Lakers (1) – Portland Trail Blazers (8)/Memphis Grizzlies (9)

LA Clippers (2) – Dallas Mavericks (7)

Denver Nuggets (3) – Utah Jazz (6)

Oklahoma City Thunder (4) – Houston Rockets (5)

*Portland Trail Blazers y Memphis Grizzlies disputarán un play-in (los de Oregon tienen ventaja deportiva y necesitan ganar uno de dos partidos para avanzar). El ganador de este cruce se medirá ante Los Ángeles Lakers de LeBron James y compañía.

